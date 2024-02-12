Суд США обязал Илона Маска дать показания в деле о поглощении Twitter

Миллиардеру дали неделю на то, чтобы согласовать время и место.

Следователи сейчас определяют, нарушил ли Илон Маск федеральные законы о ценных бумагах в 2022 году, когда незадолго до поглощения приобрел 9,2% акций Twitter. Правила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) требуют, чтобы большинство людей, которые покупают более 5% акций публичной компании, раскрывали информацию в течение 10 дней, однако миллиардер этого не сделал. Эта потенциально «умышленная» задержка принесла миллиардеру $156 млн, и вызвала коллективный иск от бывших акционеров Twitter.

Маск должен был дать показания в расследовании еще в сентябре прошлого года, но не появился на заседании. Также он якобы утверждал, что вся необходимая информация есть в его новой биографии, которую написал журналист Уолтер Айзексон.

На данный момент в ответ на обращение SEC суд обязал миллиардера дать показания — у Маска и комиссии есть неделя, чтобы согласовать время и место.

Миллиардер в течение многих лет высмеивал SEC, которая обвинила его в мошенничестве после печально известного твита 2018-го года об «обеспечение финансирования для Tesla». В конце концов миллиардер договорился с регулятором и заплатил штраф в $20 млн, хотя все еще борется с юристом-няней, который должен одобрять некоторые его твиты о Tesla.