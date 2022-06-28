Сверхлёгкая ракета Rocket Lab Electron отправила к Луне спутник CAPSTONE, который займётся проверкой гало-орбиты для станции Gateway

Компания Rocket Lab произвела запуск своей ракеты Electron со спутником CAPSTONE на борту. Цель миссии состоит в том, чтобы доставить спутник к Луне и проверить теоретические расчёты относительно возможности использования окололунной гало-орбиты. В будущем на этой орбите планируется разместить космическую станцию NASA Gateway.

Старт ракеты Electron прошёл успешно. Также успешно завершились запланированные этапы отделения ступеней и разгонного модуля Lunar Photon, который вышел на низкую околоземную орбиту. Следует отметить, что Electron относится к ракетам сверхлёгкого класса. И это первая в истории лунная миссия на ракете такого класса.

Thank you @Dr_ThomasZ! Today's mission success is the culmination of more than two years of hard work and collaboration between @NASA, @AdvancedSpace, @TerranOrbital and more. We're proud to be part of the CAPSTONE mission team paving the way for @NASA_Gateway. https://t.co/zJPbpWgZdj — Rocket Lab (@RocketLab) June 28, 2022

В дальнейшем модуль Lunar Photon должен будет совершить серию включений двигателя, чтобы достичь целевой орбиты. Затем 25-килограммовый спутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment – Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) отправится к Луне. Он должен будет достичь целевой точки примерно через 4 месяца.

Основная цель миссии – протестировать и проверить расчётные параметры окололунной гало-орбиты (NRHO), которая ранее никогда не использовалась на практике. Согласно расчётам, на такой орбите притяжение Земли и Луны «уравновешиваются», что обеспечивает её стабильность при минимальных потребностях в топливе для коррекции. Если всё пойдёт по плану, спутник проведёт на орбите полгода. В дальнейшем эту орбиту планируется использовать для размещения обитаемой станции Gateway в рамках проекта Artemis.