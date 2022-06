Сверхлёгкая ракета Rocket Lab Electron отправила к Луне спутник CAPSTONE, который займётся проверкой гало-орбиты для станции Gateway

Компания Rocket Lab произвела запуск своей ракеты Electron со спутником CAPSTONE на борту. Цель миссии состоит в том, чтобы доставить спутник к Луне и проверить теоретические расчёты относительно возможности использования окололунной гало-орбиты. В будущем на этой орбите планируется разместить космическую станцию NASA Gateway.

Старт ракеты Electron прошёл успешно. Также успешно завершились запланированные этапы отделения ступеней и разгонного модуля Lunar Photon, который вышел на низкую околоземную орбиту. Следует отметить, что Electron относится к ракетам сверхлёгкого класса. И это первая в истории лунная миссия на ракете такого класса.

Thank you @Dr_ThomasZ! Today's mission success is the culmination of more than two years of hard work and collaboration between @NASA, @AdvancedSpace, @TerranOrbital and more. We're proud to be part of the CAPSTONE mission team paving the way for @NASA_Gateway. https://t.co/zJPbpWgZdj

— Rocket Lab (@RocketLab) June 28, 2022