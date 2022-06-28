Новости

Сверхлёгкая ракета Rocket Lab Electron отправила к Луне спутник CAPSTONE, который займётся проверкой гало-орбиты для станции Gateway

Сверхлёгкая ракета Rocket Lab Electron отправила к Луне спутник CAPSTONE, который займётся проверкой гало-орбиты для станции Gateway

Компания Rocket Lab произвела запуск своей ракеты Electron со спутником CAPSTONE на борту. Цель миссии состоит в том, чтобы доставить спутник к Луне и проверить теоретические расчёты относительно возможности использования окололунной гало-орбиты. В будущем на этой орбите планируется разместить космическую станцию NASA Gateway.

Помогаем

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Старт ракеты Electron прошёл успешно. Также успешно завершились запланированные этапы отделения ступеней и разгонного модуля Lunar Photon, который вышел на низкую околоземную орбиту. Следует отметить, что Electron относится к ракетам сверхлёгкого класса. И это первая в истории лунная миссия на ракете такого класса.

В дальнейшем модуль Lunar Photon должен будет совершить серию включений двигателя, чтобы достичь целевой орбиты. Затем 25-килограммовый спутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment – Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) отправится к Луне. Он должен будет достичь целевой точки примерно через 4 месяца.

Основная цель миссии – протестировать и проверить расчётные параметры окололунной гало-орбиты (NRHO), которая ранее никогда не использовалась на практике. Согласно расчётам, на такой орбите притяжение Земли и Луны «уравновешиваются», что обеспечивает её стабильность при минимальных потребностях в топливе для коррекции. Если всё пойдёт по плану, спутник проведёт на орбите полгода. В дальнейшем эту орбиту планируется использовать для размещения обитаемой станции Gateway в рамках проекта Artemis.

Орбиту будущей окололунной станции Gateway опробуют экспериментальным кубсатом


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить