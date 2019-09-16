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Орбиту будущей окололунной станции Gateway опробуют экспериментальным кубсатом

Орбиту будущей окололунной станции Gateway опробуют экспериментальным кубсатом

Орбиту будущей окололунной станции Gateway опробуют экспериментальным кубсатом


Американское космическое агентство NASA планирует до запуска первых модулей будущей окололунной станции Gateway, которая будет выведена на экзотическую гало-орбиту, отправить на ту же орбиту малый спутник стандарта CubeSat. С его помощью планируется точно измерить характеристики выбранной траектории, а также проверить систему автономной навигации, способную работать без помощи с Земли. Лунный спутник-«предшественник» разработает и построит коммерческая компания Advanced Space, о контракте с ней NASA объявило 13 сентября.

Отметим, что окололунную обитаемую станцию Lunar Orbital Platform-Gateway планируют создать США в партнерстве с ЕС и Японией. Как ожидается, первый модуль станции отправится к Луне в 2022 году.

«Роскосмос», вероятнее всего, откажется от участия в создании станции Gateway. Причина — российское космическое ведомство пожелало аннексировать построить половину станции по советскому образцу МКС, а затем «сшить» ее с половиной, построенной ведомствами других стран, что создаст массу технических сложностей и с чем не согласны другие участники проекта.

В июле 2019 года NASA и Европейское космическое агентство определили орбиту для будущего лунного форпоста — выбор траектории в этом случае был непростой задачей, поскольку она, с одной стороны, должна обеспечивать почти постоянное присутствие станции в поле зрения земных средств связи, с другой — не требовать больших затрат топлива для перелета с Земли и к тому же быть достаточно стабильной. В итоге специалисты подобрали довольно экзотическую гало-орбиту вокруг одной из точек Лагранжа системы Луна — Земля, которая при этом выглядит почти как обычная высокоэллиптическая орбита вокруг Луны с перицентром в 1,6 тысячи и апоцентром в 70 тысячах километров от спутника.

Дабы убедиться, что расчеты верны, NASA решило предварительно опробовать выбранную орбиту специальным спутником-предшественником, который, в соответствии с контрактом на сумму $13,7 млн, создадут Advanced Space в партнерстве с Tyvak Nano-Satellite Systems. Как ожидается, аппарат отправится к Луне в декабре 2020 года.

Устройство, получившее название CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment), будет соответствовать стандарту CubeSat. Уточним, что такие спутники состоят из «кубиков» со стороной в 10 сантиметров, а количество этих кубиков обозначается числом с буквой U (unit). Лунный кубсат будет довольно крупным — 12U, то есть размером с микроволновку. На его борту будет установлена система связи, которая должна, помимо обмена данными с Землей, сыграть роль автономной навигационной системы: по параметрам радиосигнала она будет определять скорость и расстояние аппарата от зонда Lunar Reconnaissance Orbiter, работающего на орбите Луны с 2009 года. Задача этого эксперимента — показать, что навигационная система, основанная на измерении положения двух космических аппаратов, достаточно надежна.

Кроме того, с помощью CAPSTONE планируется проверить экономичный способ доставки грузов на окололунную орбиту — аппарат будет выведен на орбиту Земли в качестве попутной нагрузки ракетой сверхлегкого класса, а двигаться к Луне он будет по низкозатратной, но очень «долгой» траектории — путешествие в один конец займет три месяца.

Источник: N+1

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