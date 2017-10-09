Свежие рендеры электрогрузовика Tesla Semi и компактного кроссовера Tesla Model Y

Недавние шпионские снимки электрического грузовика Tesla Semi (а также новости о переносе анонса) вдохновили дизайнеров на создание более качественных рендеров, которые позволяют не только рассмотреть будущую новинку со всех ракурсов, но и сравнить ее с более ранними версиями, а также с конкурентом в лице водородного Nikola One. В случае с Tesla Model Y вид всего один, но даже он позволяет предварительно оценить компактный кроссовер бренда.

Итак, на основании отсутствия дверных ручек авторы модели предположили, что Tesla Semi получит сдвижные двери, характерные для грузовых фургонов и микроавтобусов.

Также весьма интересно сравнение с рендером, который нарисовали зимой текущего года. Предыдущий вариант отличался заметно большей площадью остекления кабины, но в то же время близкой к классической формой корпуса. Следует признать, что последнее творение как минимум более аэродинамично, вдобавок отсутствие вычурных элементов экстерьера упростит его производство. Следует напомнить, что речь все-таки идет о коммерческой модели, в которой дизайн идет далеко не на первом месте в перечне главных характеристик.

Рендер компактного кроссовера Tesla Model Y создан на основе официального тизера, реальных «дорожных» утечек еще не было, что неудивительно, так как премьера модели запланирована на 2019 год. Если верить данному изображению, то дизайнеры Илона Маска просто слегка «раздуют» седан Model 3, добавив пассажирам полезного объема.

Главное, что бросается в глаза — отсутствие дверей «крылья сокола», которые облегчают доступ к своим местам пассажиров задних мест. Отказ от этого броского и функционального, но достаточно дорогого решения действительно может снизить сложность конструкции и ценник Model Y, так что его можно только приветствовать. Фанаты «крыльев» всегда смогут выбрать Model X, ну а остальные только порадуются более низкой стоимости, которая по слухам будет соответствовать ценникам собрата по модельной линейке Model 3 — от $35 тыс.

Источник: Motor1 (1, 2)