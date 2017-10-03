Первая фотография электрогрузовика Tesla Semi, снятая на секретном полигоне в Калифорнии

Как вы помните, первый электрогрузовик Tesla Semi представят через три с небольшим недели — 26 октября 2017 года. Очевидно, что он уже полностью готов к анонсу, но ни одной фотографии, кроме официального тизера от самой Tesla, мы еще не видели — до сегодняшнего дня.

Автор снимка, который появился на Reddit, уверяет, что снял Tesla Semi на засекреченном полигоне в Калифорнии, где американская компания проводит дорожные тесты своих новых электромобилей. Личность автора не афишируется, так что невозможно понять, действительно это работник компании, случайный счастливчик или профессиональный автошпионер.

В любом случае, даже с такого ракурса грузовик на фото весьма похож на вышеупомянутый тизер. Дизайн отличается футуристичностью и аэродинамичностью, а сама компоновка указывает на то, что двигатель спрятан не под капотом, а гораздо глубже.

Самые внимательные читатели наверняка заметили и дополнительный аэродинамический козырек серебристого цвета в левой части фотографии, который будет крепиться на грузовик после соединения с прицепом (кстати, на официальном тизере этот элемент по всей видимости уже установлен, поэтому грузовик заметно выше, чем на фото с полигона).

Напомним, что по данным инсайдеров электрический грузовик Tesla может получить запас хода в диапазоне от 300 до 500 км, а на его основе могут также построить компактный пикап.

Источник: Electrek