Новости IT-бизнес 30.04.2025 в 12:37 comment views icon

Сигнал для инвесторов? Председатель правления Tesla распродала почти все свои акции

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Сигнал для инвесторов? Председатель правления Tesla распродала почти все свои акции

В последнее время дела у Tesla идут не лучшим образом. Cybertruck оказался не таким успешным, как рассказывал Илон Маск, потребители в Европе отказываются от электромобилей американской компании в пользу китайских моделей, а последний финансовый отчет свидетельствует о падении прибыли. На этом фоне очень показательной выглядит еще одна новость об автопроизводителе. Председатель совета директоров Tesla, Робин Денхолм, подала документы на продажу акций компании на сумму более $30 млн. Похоже, она полностью ликвидирует свою долю в Tesla, которую возглавляет.

Стало известно, что один из инсайдеров Tesla совершил свою первую покупку акций за последние 5 лет. Кроме незначительной покупки от Джо Геббиа, другие руководители и члены совета директоров Tesla только использовали опционы на акции и сразу их продавали. Стоит заметить, что Робин Денхолм была наиболее активной продавщицей — за последние 6 месяцев она продала акции Tesla более чем на $150 млн.

С момента присоединения к совету директоров 10 лет назад она получила более $600 млн в виде компенсации акциями и уже продала акций на более чем $500 млн. А теперь она подала новую декларацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о продаже еще 112390 акций Tesla на сумму более $32 млн. Это уже третий случай за последние 3 месяца, когда она подает на продажу более 112 тысяч акций за один раз.

Согласно последним документам, у нее осталось только 85 000 акций и 300 440 опционов, которые имеют срок действия до конца этого года. Таким образом, большую часть своей доли в Tesla она уже продала.

Такая почти полная распродажа акций топ-чиновником компании может свидетельствовать об изменении ее роли в компании (возможное увольнение) или уменьшение веры в дальнейший рост акций (из-за проблем в компании). В любом случае, инвесторам стоит быть бдительными. Хотя может быть, что Робин Денхолм просто неожиданно понадобилось под сотню миллионов долларов, и она таким образом собирает необходимую сумму… Но это не точно.

Как бы там ни было, сейчас можно видеть упадок Tesla. В то время как спрос на электромобили увеличивается во всем мире, у американской компании сокращаются продажи, а уже изготовленные автомобили Cybertruck приходится использовать как маркетинговую площадку для других моделей. А впереди еще влияние новых тарифов Трампа.

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Источник: electrek

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