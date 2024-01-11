Сиквелу «Грань будущего» таки быть? Том Круз заключил контракт с Warner Bros. — на создание франшиз и оригинальных фильмов

Звезда боевиков получил свою новую «миссию» — на этот раз в Warner Bros. Discovery.

Как сообщает Variety, Том Круз заключил соглашение со студией, предусматривающее создание фильмов — как оригинальных, так и по известным франшизам. Актер со своей производственной компанией получат отдельный офис на участке студии в Бербанке (Калифорния).

Дэвид Заслав нанял Майкла де Луку и Пэм Эбди на должности директоров Warner Bros. Motion Picture Group в 2022 году, и соглашение с Крузом — ключевой момент для руководителей. У актера есть проекты с такими конкурентами, как Universal и Paramount, но ни у одного из них нет подобного эксклюзивного соглашения (хотя актер может и дальше с ними работать).

Круз раньше работал с Warner Bros., но со времени, как он появлялся в «Грани будущего», прошло около 10 лет. (Эмили Блант, кстати, уже заявляла о желании сняться в продолжении фильма, но учитывала «большую занятость» Круза. «Сколько еще «Миссий» ему нужно?», — шутила актриса в интервью).

Актер также снялся в таких релизах WB, как «Магнолия», «Рок на века», «Интервью с вампиром» и «С широко закрытыми глазами» (фильм Стэнли Кубрика, ради которого Круз пожертвовал более годом своей карьеры), а подростковая секс-комедия «Рискованный бизнес» вообще сделала его звездой первой величины.

«Мы рады работать с Томом, абсолютной легендой киноиндустрии. Мы рады приветствовать его возвращение к Warner Bros. и с нетерпением ждем возможности воплощения его гения на экране в последующие годы», — сказали Де Лука и Эбди.

Круз тем временем сказал, что восхищается командой Warner Bros. Discovery и их преданностью кино и поклонникам, и с нетерпением ждет начала работы.

Актер был трижды номинирован на «Оскар», а «Топ Ган: Мэверик» 2022 года — самый кассовый фильм в его карьере с $1,49 млрд сборов. Прошлогодняя работа Круза «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» заработала $567,5 миллионов во всем мире и стала шестым самым кассовым фильмом в его карьере.