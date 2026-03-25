Питер Джексон анонсировал фильм "Властелин колец: Тень прошлого"

Питер Джексон и Warner Bros. объявили о новом фильме во франшизе «Властелин колец», который выйдет после «Охоты на Голлума».





В видеоанонсе, опубликованном в соцсетях компании, Питер Джексон кратко рассказал об «Охоте на Голлума» при режиссуре Энди Серкиса, а также анонсировал новый фильм во франшизе, которым займется Стивен Колберт и его сын.

In honor of Tolkien Reading Day and the destruction of the One Ring, we bring you a special announcement. — Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026





Колберт является заядлым фанатом Толкина и ведущим The Late Show. По его словам, сюжет новой версии «Властелина колец» будет основываться на главах «Братства Кольца», которые не вошли в экранизацию Джексона 2001 года.

«Вы знаете, что для меня значат книги и что для меня значат ваши фильмы», — сказал Колберт Джексону. «Но то, что я перечитывал снова и снова — это шесть глав в начале, которые не дошли до первого фильма в прошлом. Это, по сути, разделы от «Трое в компании» до «Тумана на переправе». И я подумал: «О, подождите, возможно, это может стать чем-то отдельным, что впишется в большую историю. Могли бы мы сделать что-то, что было бы полностью верным книгам, но в то же время полностью верным фильмам, которые вы, ребята, уже сняли?».

Ведущий добавил, что обсудил идею со своим сыном, сценаристом Питером Макги. После того, как была заложена основа, Колберт позвонил Джексону и, как оказалось, уже в течение двух лет они работают со сценаристкой Филиппой Бойенс над разработкой сценария.

«Через четырнадцать лет после ухода Фродо Сэм, Мерри и Пиппин отправляются, чтобы повторить первые шаги своего приключения», — говорится в логлайне к фильму с названием «Властелин колец: Тень прошлого». «Тем временем дочь Сэма, Эланор, нашла давно скрытую тайну и намерена раскрыть, почему Война за Кольцо была почти проиграна, еще до ее начала».

Что касается «Охоты на Голлума», то фильм расскажет о поисках Голлума после его побега из Туманных Гор. Свои роли повторят Иен МакКелан (Гэндальф) и Элайджа Вуд (Фродо), а Энди Серкис наряду с ролью Голлума возьмет на себя режиссерскую работу. Ожидается, что фильм также вернет Орландо Блума, Шона Бина и других известных из трилогии актеров. Питер Джексон привлечен в качестве продюсера, а сценарий пишет Филиппа Бойенс.

Среди новичков-актеров: Аня Тейлор-Джой, которая якобы сыграет во «Властелине колец» эльфийку, Кейт Уинслет в главной женской роли, а также Лео Вудалл, который заменит Вигго Мортенсена в роли Арагорна. Съемки стартуют в мае, а релиз запланирован на 2027 год. Дата выхода следующего фильма, уже от Колберта, пока неизвестна.

Источник: Variety