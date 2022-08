Tactics Ogre: Reborn — ремастер ремейка тактической RPG 1995 года от Square Enix. Выйдет 11 ноября на PS5, PS4, Switch и ПК

Компания Square Enix официально анонсировала игру Tactics Ogre: Reborn. Фактически, это ремастер ремейка. Оригинальная тактическая ролевая игра Tactics Ogre: Let Us Cling Together вышла на SNES в 1995 году, а в 2010 году был выпущен её ремейк для PSP, для которого теперь анонсирован ремастер с поддержкой новых платформ.

Сюжет Tactics Ogre: Reborn разворачивается на островах Валериан, которые длительное время были центром морской торговли, а их жители боролись за господство над берегами. Наконец появился Король Доргалуа, положивший конец конфликтам и обеспечивший процветание региону на полвека. Однако после смерти короля снова вспыхнула гражданская война, поскольку за контроль соперничали три фракции. Вскоре острова были разделены между двумя из них, и на земле воцарился тревожный мир, за которым снова последовала эпическая история войны.

Разработчики Tactics Ogre: Reborn работали над улучшением графики, звукового сопровождения, игрового дизайна и других аспектов игры. Так, персонажи и фоны перерисованы в высоком разрешении и получили больше деталей. При этом пиксельная графика, придающая игре уникальность, была сохранена и улучшена, чтобы она отлично смотрелась на современных HD-дисплеях. Пользовательский интерфейс оптимизирован для высокого разрешения и переработан, чтобы сделать информацию более понятной. Все диалоги в Tactics Ogre: Reborn полностью озвучены на японском и английском языках с возможностью переключения. Звуковые эффекты также были переработаны, а композитор Tactics Ogre Хитоши Сакимото перезаписал весь саундтрек с живым оркестром. Кроме того, переработана боевая система, система уровней персонажей, боевой ИИ противников, внесены многочисленные улучшения в игровой процесс.

Игра Tactics Ogre: Reborn выйдет 11 ноября этого года на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК (Steam).

Источник: gematsu