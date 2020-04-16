Таможня Analytics. Появился сайт, позволяющий узнать ключевую статистику по внешнеторговой деятельности Украины

Як шукати дані про товарообіг, імпорт та експорт України на інтерактивному порталі аналітики Нової митниці

💥 Митниця відкрила статистичні дані по товарообігу: відтепер обсяги імпорту та експорту України з будь-якою країною та по будь-якому товару — на https://bi.customs.gov.uaДержмитслужба запустила в тестову експлуатацію 9 нових розділів інтерактивного порталу аналітики. Крім розділу скарг, на якому ми відтестували технічні аспекти у роботі з веб-сайтом, тут можна знайти дані про ✔️ товарообіг за 2018 – І квартал 2020 рр. із подальшим оновленням: імпорт, експорт, сальдо; ✔️обсяги оподатковуваного імпорту по кожній групі товарів та з будь-якою країною;✔️ надходження до держбюджету від Митниці у розрізі: мито, акциз, ПДВ;✔️ податкове навантаження на $1 по кожній позиції товарів (до 4-го знаку коду УКТ ЗЕД);✔️ які товари Україна імпортує та експортує у розрізі: регіон, країна, країна-походження, митниця;✔️ рейтинги у вигляді ТОП-5 позицій товарів, які Україна найбільше/найменше експортує/імпортує або ТОП-5 позицій товарів, за якими маємо найбільше від'ємне/позитивне торговельне сальдо; ТОП-5 країн, які сплатили найбільше/найменше мито при імпорті товарів в Україну тощо;✔️ митну вартість одиниці товару (мінімальна, середня та максимальна) як-от авта, ввезеного з будь-якої країни, надходження від імпорту за одиницю товару тощо.Таким чином, уся митна статистика по товарообігу та платежам — тепер у вільному доступі.Застосовуючи різні фільтри, можна дізнатися багато цікавих даних. Для цього ми записали 13-хвилинну відеоінструкцію, яка навчить вас користуватись інтерактивним порталом аналітики Митниці. Детальніші відеоогляди до кожного із 9-ти розділів ми запишемо невдовзі. В найближчій перспективі відкриємо дані по товарам до 10-го знаку коду УКТ ЗЕД (зараз до 4-го знаку), та додамо можливість переглядати показники у гривні (наразі лише у доларах США).Через високий інтерес до даних та ймовірно велику кількість одночасних заходів на сайт, можливі тимчасові проблеми із доступом до сервісу. Ми працюємо над посиленням серверних потужностей Держмитслужби. Якщо у вас є пропозиції або запитання до роботи сервісу, надсилайте їх на service-desk@customs.gov.ua.Портал було розроблено на базі Qlik Analytics Platform.Проект став можливим завдяки підтримці Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Опубліковано Нова митниця Середа, 15 квітня 2020 р.