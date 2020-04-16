Таможня Analytics. Появился сайт, позволяющий узнать ключевую статистику по внешнеторговой деятельности Украины
Государственная таможенная служба запустила онлайн-сервис, позволяющий узнать ключевую статистику по внешнеторговой деятельности Украины. Таким образом, теперь любой желающий может узнать объемы экспортно-импортных операций с любой страной и по любому товару. О запуске проекта на своей страничке в Facebook объявил глава ведомства Максим Нефёдов.
Интерактивный портал аналитики, как его называет Нефёдов, доступен по адресу bi.customs.gov.ua. На данный момент сервис работает в тестовом режиме. Всего на сайте есть девять отдельных модулей с разными данными. Кроме раздела жалоб, на котором в феврале были оттестированы технические аспекты, на сайте теперь можно найти следующие данные:
- данные о товарообороте (импорт, экспорт, сальдо) за 2018-2019 года и первый квартал 2020 года (в дальнейшем база будет обновляться);
- объемы налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и по каждой отдельной стране;
- объемы поступлений в госбюджет от Таможни по разным налогам: пошлина, акциз, НДС;
- налоговая нагрузка на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТВЭД);
- товары, которые Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня;
- рейтинги в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше или меньше экспортирует/импортирует или ТОП-5 позиций товаров с самым крупным отрицательным/положительным торговым сальдо; ТОП-5 стран, которые заплатили наибольшую/наименьшую пошлину при импорте товаров в Украину и тому подобное;
- таможенную стоимость единицы товара (минимальную, среднюю и максимальную), например, автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара и тому подобное.
Иными словами, этот сайт своего рода Google Analytics сугубо для анализа внешнеэкономической деятельности Украины. На сайте есть различные фильтры, позволяющие быстро получить нужные статистические данные. В ГМСУ записали специальную видеоинструкцию, которая должна научить пользоваться порталом, а также обещают дополнительные инструкции для каждого из информационных модулей.
Як шукати дані про товарообіг, імпорт та експорт України на інтерактивному порталі аналітики Нової митниці
💥 Митниця відкрила статистичні дані по товарообігу: відтепер обсяги імпорту та експорту України з будь-якою країною та по будь-якому товару — на https://bi.customs.gov.uaДержмитслужба запустила в тестову експлуатацію 9 нових розділів інтерактивного порталу аналітики. Крім розділу скарг, на якому ми відтестували технічні аспекти у роботі з веб-сайтом, тут можна знайти дані про ✔️ товарообіг за 2018 – І квартал 2020 рр. із подальшим оновленням: імпорт, експорт, сальдо; ✔️обсяги оподатковуваного імпорту по кожній групі товарів та з будь-якою країною;✔️ надходження до держбюджету від Митниці у розрізі: мито, акциз, ПДВ;✔️ податкове навантаження на $1 по кожній позиції товарів (до 4-го знаку коду УКТ ЗЕД);✔️ які товари Україна імпортує та експортує у розрізі: регіон, країна, країна-походження, митниця;✔️ рейтинги у вигляді ТОП-5 позицій товарів, які Україна найбільше/найменше експортує/імпортує або ТОП-5 позицій товарів, за якими маємо найбільше від'ємне/позитивне торговельне сальдо; ТОП-5 країн, які сплатили найбільше/найменше мито при імпорті товарів в Україну тощо;✔️ митну вартість одиниці товару (мінімальна, середня та максимальна) як-от авта, ввезеного з будь-якої країни, надходження від імпорту за одиницю товару тощо.Таким чином, уся митна статистика по товарообігу та платежам — тепер у вільному доступі.Застосовуючи різні фільтри, можна дізнатися багато цікавих даних. Для цього ми записали 13-хвилинну відеоінструкцію, яка навчить вас користуватись інтерактивним порталом аналітики Митниці. Детальніші відеоогляди до кожного із 9-ти розділів ми запишемо невдовзі. В найближчій перспективі відкриємо дані по товарам до 10-го знаку коду УКТ ЗЕД (зараз до 4-го знаку), та додамо можливість переглядати показники у гривні (наразі лише у доларах США).Через високий інтерес до даних та ймовірно велику кількість одночасних заходів на сайт, можливі тимчасові проблеми із доступом до сервісу. Ми працюємо над посиленням серверних потужностей Держмитслужби. Якщо у вас є пропозиції або запитання до роботи сервісу, надсилайте їх на service-desk@customs.gov.ua.Портал було розроблено на базі Qlik Analytics Platform.Проект став можливим завдяки підтримці Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
Опубліковано Нова митниця Середа, 15 квітня 2020 р.
Сайт был разработан на базе платформы Qlik Analytics Platform при поддержке программы USAID «Конкурентоспроможна економіка України»
Источник: Максим Нефёдов Facebook