Телескоп Джеймса Уэбба нашел древние галактики, которых в теории не должно существовать. Их возраст — более 13 млрд лет

Телескоп Джеймса Уэбба, который начал работу в прошлом году, дает нам более четкие изображения небесных объектов, обнаруживает их скрытые особенности и, похоже, может полностью изменить наше сегодняшнее понимание космоса. Исследуя снимки Уэбба, сделанные вблизи Большой Медведицы, ученые обнаружили 6 потенциальных галактик, которые, вероятно, образовались через 500-700 млн лет после Большого взрыва.

Но удивительными их делает не почтенный возраст, а количество звезд. Согласно текущей космологической теории, они просто не должны существовать — поскольку в то время не было достаточно материи, чтобы галактики образовывали столько звезд, сколько есть в нашем Млечном Пути сегодня.

На изображениях Уэбба зафиксировано несколько нечетких, но очень ярких точек света, которые инструменты обозначили красным — что указывает на то, что они очень старые.

«Мы впервые заглянули в очень раннюю Вселенную и не имели никакого представления, что собираемся найти. А увидели что-то настолько неожиданное, что действительно создает проблемы для науки. Это подвергает сомнению всю картину раннего формирования галактик», – сказал Джоэл Лея, один из авторов исследования.

Ранее Джеймс Уэбб фиксировал еще более взрослые галактики, образовавшиеся примерно через 350 миллионов лет после Большого взрыва. Но они крошечные и не отрицали наших знаний по астрофизике.

Возраст и размер этих шести галактик говорят о том, что после Большого взрыва они ежегодно формировали сотни звезд. (Для сравнения, Млечный Путь образует только одну-две новые звезды каждый год). Кроме того, эти потенциальные галактики примерно в 30 раз компактнее нашей.

Ученые признают, что существует вероятность того, что нечеткие красные точки, которые они видели, являются чем-то другим, например слабыми квазарами или сверхмассивными черными дырами. Объекты также могут не соответствовать прогнозируемым размерам. Команда ученых впоследствии получит дополнительные данные и проверит свои выводы с помощью спектроскопии. Поэтому официального подтверждения можно ожидать не раньше следующего года.

Источник: Engadget