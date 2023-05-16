Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил воду вокруг загадочной кометы главного пояса

Ученые надеются, что исследование кометы 238P/Read, скрывающейся в главном поясе астероидов, поможет разгадать тайну появления воды на Земле.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) совершил очередной научный прорыв, обнаружив с помощью ближней инфракрасной камеры NIRSpec водяную пару вокруг кометы главного пояса астероидов, известную под названием 238P/Read.

«‎Мы видели объекты в поясе со всеми характеристиками кометы, но только спектральные данные JWST доказали, что там есть водяной лед», – говорит руководитель исследования, астроном Университета Мэриленда Майкл Келл.

Водяной пар вокруг 238P/Read может усилить теории о том, что вода была доставлена на нашу планету кометами из космоса.

Однако, несмотря на свои ожидания, астрономы не увидели на 238P/Read углекислый газ, который обычно составляет около 10% материала кометы. Исследователи предполагают, что он либо рассеивался в течение миллиардов лет, либо сама 238P/Read образовалась в той части Солнечной системы, где отсутствует CO2.

Дальнейшие исследования должны проверить действительно ли отсутствие CO2 – исключительно особенность 238P/Read, или же это общий признак комет главного пояса.

Главный пояс астероидов – это область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера. Как следует из названия, регион, в основном, является местом скопления скалистых тел, таких как астероиды или малые планеты, однако иногда здесь встречаются и кометообразные тела, такие как 238P/Read. Распознать их можно по периодическому свечению, которое появляется, когда их окружает облако из пыли и газа или кома.

Кома и хвост кометы образуются из твердого ледяного материала, который превращается в газ в процессе сублимации, когда кометы приближаются к солнцу и нагреваются. Эта сублимация является причиной того, почему астрономы выдвинули теорию о том, что все кометы происходят из пояса Койпера или Облака Оорта – оба места позволяют оградить водяной лед от солнечной радиации и сохранить его.

Классификация «комет главного пояса» достаточно нова и 238P/Read была одним из трех объектов, которые помогли установить это семейство комет, найденных уже ближе к Земле. Астрономы предполагали, что водяной лед может храниться в более теплом поясе астероидов, но только открытие Уэбба это доказало.