Телескоп Джеймса Уэбба создал самую большую карту Вселенной — 13 млрд световых лет

Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» создали самую большую карту Вселенной из всех, изобразив 800 тыс. галактик за около 13,5 млрд лет существования нашей Вселенной.

Отмечается, что полученные «Джеймсом Уэббом» данные ученые из группы COSMOS использовали для создания крупнейшей на сегодняшний день карты Вселенной COSMOS-Web. Для сбора необходимых данных «Джеймс Уэбб» исследовал плотные и пустые участки космоса, где очень мало звезд, газовых облаков и других объектов. Ученые стремились найти ответы на вопросы относительно того, как формировалась ранняя Вселенная.

Исследование проводилось во всех возможных диапазонах длин волн, поскольку свет испущенный миллиарды лет назад в ранней Вселенной, достиг нас уже в инфракрасном спектре в результате расширения. «Джеймс Уэбб», как чрезвычайно чувствительный инфракрасный телескоп позволил астрономам обнаружить в 10 раз больше галактик, сформированных в течение первых 500 млн лет после Большого взрыва, чем они ожидали.

Кроме этого были также обнаружены сверхмассивные черные дыры, новые типы галактик и черных дыр. Ученые отмечают, что смогли получить ответы на многие вопросы, одновременно появились новые вопросы. В частности, астрономы выяснили, что ранняя Вселенная слишком рано начала производить слишком много света, что ставит под сомнение некоторые космологические модели.

«С момента запуска телескопа мы спрашиваем: «Нарушают ли эти наборы данных JWST космологическую модель?» Во Вселенной было всего около 400 млн лет, чтобы сформировать что-то вроде миллиарда солнечных масс звезд. И мы просто не знаем, как это могло произойти», — отмечает профессор физики из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кейтлин Кейси.

Астрономы из группы COSMOS в течение двух лет обрабатывали данные, создав доступные изображения и каталоги, чтобы максимально расширить круг исследователей, включая студентов. Группа продолжает работу, применяя спектроскопию для подтверждения расстояния до ранних галактик и изучения межзвездного пространства.

Сейчас ученые отмечают, что обнаруженные ими данные уже изменят взгляд на формирование нашей Вселенной. Дальнейшие исследования должны помочь расширить наше понимание космического пространства на ранних этапах формирования Вселенной.

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Источник: LiveScience