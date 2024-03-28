Новости Наука и космос 28.03.2024 в 14:24 comment views icon

Телескоп горизонта событий впервые зафиксировал магнитные поля, которые окружают Стрелец A — сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики

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https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

С 1980 годов физики уверяли, что в центре Млечного пути расположена сверхмассивная черная дыра, однако первые ее «фото» получили лишь два года назад (и еще одно сейчас) — благодаря Телескопу горизонта событий (EHT).

На этот раз астрономы впервые наблюдали Стрелец A, расположенную на расстоянии примерно 27 тыс. световых лет от Земли, в поляризованном свете и зафиксировали закрученные магнитные поля, которые окружают ее — что поразительно напоминает другой «снимок»Телескоп горизонта событий впервые зафиксировал магнитные поля, которые окружают Стрелец A — сверхмассивную черную дыру в центре нашей ГалактикиТелескоп горизонта событий впервые зафиксировал магнитные поля, которые окружают Стрелец A — сверхмассивную черную дыру в центре нашей ГалактикиНа самом деле единственный способ «сфотографировать» черную дыру — это изобразить тень, отбрасывающую свет, когда он изгибается под действием мощного гравитационного поля объекта. EHT, на котором изображена сверхмассивная черная дыра M87.

Нове зображення надмасивної чорної діри Стрілець A показало потужні магнітні поля, що обертаються по спіралі від її краю.
Новое изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец A показало мощные магнитные поля, вращающиеся по спирали от ее края.

Астрономы предполагают, что сильные и хорошо организованные магнитные поля могут быть общими для всех черных дыр. Кроме того, ввиду того, что магнитные поля M87 вызывают мощные потоки или «джеты» — Стрелец A может иметь собственную скрытую, но более слабую струю.

«Это новое изображение вместе с поразительно похожей поляризационной структурой, которую можно увидеть в гораздо большей и мощной черной дыре M87 показывает, что сильные и упорядоченные магнитные поля имеют решающее значение для того, как черные дыры взаимодействуют с газом и веществом вокруг них», — говорит Сара Иссаун, соруководитель исследования и сотрудница Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского университетов.

Зображення чорної діри М87
Для сравнения: изображение черной дыры М87 — сердца гигантской эллиптической галактики Мессье 87, которая расположена на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли.

EHT — не просто телескоп, а целый массив обсерваторий, разбросанных по всему миру: Большой миллиметровый радиотелескоп Атаками, телескоп Atacama Pathfinder Experiment, 30-метровый телескоп IRAM, обсерватория IRAM NOEMA, телескоп Джеймса Клерка Максвелла, Большой миллиметровый телескоп, Субмиллиметровый массив, Субмиллиметровый телескоп, Южнополюсный телескоп (SPT), Обсерватория Китт-Пик и Гренландский телескоп.

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