Tesla Cybertruck плохо продается? Надо поднять цену на $15 000

На фоне падения продаж Cybertruck компания Tesla подняла цену на свою самую дорогую модификацию Cybertruck Cyberbeast сразу на $15 тыс. Компания добавила к этой версии некоторые программные и сервисные «бонусы», которые входят в пакет под названием Luxe Package. В результате топовый Cybertruck теперь стоит на $45 тыс. дороже, чем компания обещала еще во время премьеры модели.
Трудности Tesla с продажами
Продажи компании продолжают падать на большинстве рынков уже второй год подряд. Это происходит даже несмотря на общий рост интереса к электромобилям. Вместе с продажами падают и доходы. В ближайшее время Tesla может потерять еще один важный источник дохода, который приносил миллиарды долларов и часто становился едва ли не единственным фактором прибыльности.
Ситуацию усугубляет и дефицит новых моделей. Последние рестайлинги не принесли ощутимого эффекта, а единственная действительно новая модель за последние годы — Cybertruck — показывает очень слабые результаты на рынке.
Стратегия Tesla: повышение цен
Вместо того, чтобы выпустить новый доступный автомобиль или пересмотреть сомнительные управленческие решения, компания решила сделать ставку на повышение цен своих самых дорогих моделей.
На прошлой неделе Tesla уже подняла цену на стареющие Model S и Model X на $10 тыс. Обе модели получили упомянутый Luxe Package, который включает:
- систему FSD (Full Self-Driving);
- пакет защиты шин;
- доступ к сети Supercharger;
- услугу Premium Connectivity.
Теперь стоимость топовой версии Plaid стартует с $115 тыс.
Подорожание Cybertruck
Теперь к этой стратегии добавился и Cybertruck. Топовая версия Cyberbeast также подорожала до $115 тыс. (+$15 тыс.), но при этом получила те же дополнительные услуги из Luxe Package. В случае Model S этот пакет «стоил» $10 тыс., тогда как для Cybertruck он обошелся клиентам в $15 тыс.
Cybertruck предлагается в трех комплектациях, каждая из которых оснащается одинаковой батареей, но различается количеством электромоторов, что обеспечивает разную динамику. Топовая версия Cyberbeast имеет:
- три электромотора;
- тяговое усилие 5000 кг;
- грузоподъемность 1030 кг.
Эти показатели ниже тех, что Tesla обещала во время презентации. Тем не менее Cyberbeast демонстрирует впечатляющую динамику: разгон 0-96 км/ч за 2,6 секунды. Это делает его одним из самых быстрых пикапов на рынке и ставит в один ряд с новым Rivian R1T Quad Max. Более того, по динамике он превосходит большинство спортивных авто.
Новый ценник в $115 тыс. выглядит особенно контрастно на фоне первоначальных заявлений компании. Когда Cybertruck анонсировали, Tesla обещала базовую версию за $40 тыс., а топовую трехмоторную — за $70 тыс. То есть теперь цена Cyberbeast выросла на $45 тыс. по сравнению с той, что была обещана. Базовая версия теперь стартует с $70 тыс., что тоже существенно дороже изначально заявленной суммы.
Вполне вероятно, что именно это является одной из причин, почему продажи Cybertruck далеки от ожиданий. Ранее Tesla планировала выпускать и продавать до 250 тыс. пикапов в год, но сейчас фактические продажи составляют около 5 тыс. штук за квартал.
В такой ситуации очередное повышение цен вряд ли положительно повлияет на объемы продаж. Тем не менее, учитывая, что Luxe Package по большей части состоит из программных опций и отложенных расходов, компания может получить небольшой краткосрочный прирост маржи. Это позволяет Tesla хотя бы частично компенсировать потери на фоне риска падения до убыточности.
