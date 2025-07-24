Отчет Tesla: самая низкая прибыль в истории, планы на доступное авто и пересадить пол США на Robotaxi

Tesla обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2025 года. Он стал очередным свидетельством того, как политическая активность Илона Маска негативно повлияла на компанию.

Финансовый отчет Tesla

За отчетный период компания получила $22,5 млрд дохода. Хотя это немного лучше прогнозов аналитиков ($22,3 млрд), в то же время показатель снизился на 12% по сравнению со вторым кварталом 2024 года ($25,5 млрд). При этом основной источник дохода — продажа автомобилей — упал еще существеннее: с $19,9 млрд в прошлом году до $16,6 млрд сейчас (-16,6%). Перед этим отчетом компания уже представила неутешительные результаты продаж. Во втором квартале Tesla реализовала 384122 автомобиля, что на 14% меньше, чем годом ранее. Для компании, которая работает по прямой модели продаж, это серьезное проседание.

Tesla также получила $439 млн дохода за счет продажи регуляторных кредитов производителям авто с ДВС. Однако ожидается, что скоро этот источник дохода исчезнет из-за законодательных инициатив президента США Дональда Трампа. Его план, который поддерживает республиканская партия, предусматривает отмену штрафов для автопроизводителей, превышающих лимиты потребления топлива.

В итоге, за второй квартал 2025 года Tesla получила $1,17 млрд чистой прибыли. Это на 16% меньше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. Операционная прибыль Tesla сократилась еще заметнее — на 42% в годовом сравнении, до менее чем $1 млрд. Причем почти половина этой прибыли снова приходится на регуляторные кредиты, которые вскоре могут исчезнуть. Первый квартал 2025 года также продемонстрировал падение прибыли.

Кроме того, объем свободного денежного потока (cash flow) за квартал составил лишь $100 млн, а общий объем денежных средств компании сократился на $200 млн, до $36,8 млрд. Некоторые аналитики считают, что к концу года Tesla может выйти на отрицательный cash flow, что может спровоцировать резкое падение акций.

После нескольких лет стремительного роста этот обвал выглядит резким и дезориентирует даже лояльных инвесторов. Tesla стала примером того, что происходит, когда компания идет «на автопилоте», пока ее руководитель занимается другими делами.

Среди основных причин ухудшения финансовых показателей Tesla вскользь упомянула экономическую нестабильность, вызванную торговыми войнами по инициативе администрации Трампа, а также снижение «потребительского настроения». В то же время компания не признала влияние политической деятельности Илона Маска на падение выручки. По версии компании это произошло из-за снижения объемов продаж, уменьшения доходов от регуляторных кредитов, падения средней цены автомобиля и доходов от энергетических проектов.

Новые более дешевые модели Tesla

Тем не менее, Tesla не сидит сложа руки и пытается найти выход из ситуации, которая уже длительное время ухудшается. В своем финансовом отчете компания отметила, что в июне выпустила первые экземпляры более дешевых моделей, а массовое производство запланировано на вторую половину 2025 года. Речь идет не о полностью новой модели, а об упрощенных версиях Model 3 и Model Y, что разочаровало часть инвесторов. Заметим, еще с прошлого года компания обещала выпустить более дешевые версии на базе Model 3/Y в первой половине 2025 года. Этот период уже прошел, но ни одну новую модель Tesla так и не представила.

Недавно возле завода Tesla в Калифорнии заметили прототип электромобиля, очень похожий на Model Y. Аналитики считают, что это упрощенная версия Model Y, которая будет иметь меньше функций, более дешевые материалы и, возможно, немного меньшие габариты. Ожидается, что базовая цена новой модели составит примерно $35 тыс. Хотя ранее ходили слухи о намерениях выпустить дешевую модель стоимостью около $25 тыс. на полностью новой платформе. Затем, вроде бы, Илон Маск отменил две модели под внутренними названиями NV91 и NV92. Обе разрабатывались на новой платформе, которая теперь зарезервирована для проекта беспилотного такси Cybercab. Когда стало понятно, что спрос на Model 3 и Model Y снижается, Маск решил отказаться от новой платформы и использовать уже имеющиеся производственные линии для создания «более доступных» версий на их основе.

В то же время Tesla продолжает работу над грузовиком Tesla Semi и роботакси Cybercab, серийный выпуск которых ожидается в 2026 году.

Беспилотное такси Robotaxi

Еще одной палочкой-выручалочкой для Tesla должен стать проект беспилотного такси Robotaxi. Компания уже несколько лет обещает, что ее автомобили смогут ездить без участия водителя. Но запущенный недавно сервис пока что работает в очень ограниченном режиме. Автопарк состоит из незначительного количества автомобилей, которые передвигаются в пределах ограниченной зоны в Остине, штат Техас. Автомобили вроде бы ездят автономно, но в салоне все равно находится водитель, а позади следует еще один автомобиль для дистанционного управления.

Несмотря на ограниченный старт, Илон Маск полон оптимизма и заявляет, что «к концу года сервис Tesla Robotaxi будет покрывать половину населения США». Он также добавил, что главным барьером остается получение разрешений от регуляторов, поскольку нынешний сервис Tesla предусматривает обязательное присутствие работника компании в каждом авто. Это значительно усложняет масштабирование.

В результате, даже после не лучших финансовых показателей акции Tesla не обвалились, потому что генеральный директор Илон Маск пообещал новый рост — благодаря автономному управлению, новым моделям автомобилей и человекоподобным роботам.

Источник: The Verge, Electrek 1, 2