Tesla готова к старту массового производства электрического грузовика Semi

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После нескольких лет задержек, Tesla наконец-то готова к массовому производству электрических грузовиков Semi.

На сегодняшний день по дорогам уже ездят несколько полностью электрических тягачей, но ни один из них не соответствует характеристикам, который заявлены для Tesla Semi. Это грузовик 8 класса, его грузоподъемность составляет более 36 тонн, а запас хода, в зависимости от конфигурации — 480 км или 800 км. Первая оценивается в $150000, а вторая — в $180000.

Обещают, что Tesla Semi будет иметь самую низкую стоимость эксплуатации среди любых полуприцепов, что сделает его весьма востребованным в сфере, где важен каждый цент.

Электрический грузовик был представлен еще в 2017 году. Tesla планировала выпустить его на рынок еще в 2019 году, и даже начала принимать заявки от многих компаний, стремящихся электрифицировать свои автопарки.

Однако Tesla не смогла поставить грузовик в 2019 году. Релиз сперва перенесли на 2020, а затем и на 2021 год. Но сейчас, похоже, компания устранила все проблемы и готова к выпуску Semi.

В марте стало известно, что Tesla строит производственную линию для Semi в новом здании недалеко от Gigafactory в Неваде, чтобы к концу года выпускать пять электрических грузовиков в неделю.

Теперь же источники сообщают, что линия по производству ведущих осей готова, а линия общей сборки проходит окончательную отладку. Это один из последних шагов перед стартом производства Tesla Semi.

Ожидается, что электрический грузовик в этом году получат некоторые владельцы долгосрочных бронирований. Tesla, к слову, нанимает технических специалистов по обслуживанию Semi в Калифорнии и Онтарио. Можно предположить, что первые поставки произойдут именно в этих регионах.

Источник: Electrek