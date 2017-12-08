“Пиво и закуска”: Tesla получила сразу два рекордных заказа на электрогрузовики Semi – 40 штук для производителя пива Budweiser и 50 штук для дистрибьютора продуктов питания Sysco

Компания Tesla начала собирать предзаказы на свой первый электрический грузовик Semi еще во время презентации, когда еще не были известны окончательные технические характеристики и стоимость автомобиля. В тот момент было достаточно внести $5 тыс. на депозит, чтобы забронировать один из первых экземпляров грузовика, чем воспользовались многие крупные и не очень компании – даже при условии, что модель в итоге не подошла бы под условия эксплуатации, потери на одном экземпляре не стали бы критичными для бизнеса.

С тех пор прошло три недели, стала известна стоимость Tesla Semi – от $150 тыс. до $200 тыс., а размер депозита для брони поднялся с $5 тыс. до $20 тыс. Интересно, что после того, как информации для выбора стало больше, компании стали активнее проявлять интерес к покупке “грузовика будущего”. О своем желании купить сразу несколько таких моделей заявили компании Ryder, DHL, Loblow, JB Hunt, а сеть супермаркетов оплатила первый взнос сразу за 15 экземпляров.

Однако вчера был установлен первый серьезный рекорд – известный американский производитель пива Anheuser-Busch, владеющий брендом Budweiser, объявил о заказе сразу 40 грузовиков Tesla Semi. Как нетрудно подсчитать, только для осуществления предзаказа компании пришлось внести $800 тыс., а полная сумма покупки составит от $6 млн до $8 млн в зависимости от выбранной версии электромобиля.

При этом уже сегодня алкогольная компания была смещена с первого места крупнейшим в мире дистрибьютором продуктов питания Sysco, который заказал 50 грузовиков. Соответственно, предзаказ обошелся компании в 1 млн, а общая стоимость сделки потянет на сумму от $7,5 млн до $10 млн. Отметим, что в данный момент автопарк Sysco состоит из порядка 7000 грузовиков, так что партия в 50 экземпляров Tesla Semi будет буквально каплей в море.

Напомним, что о желании перевести свой грузовой автопарк на электрические модели уже заявила сама Tesla, которая собирается таким образом связать сборочные линии в Калифорнии с производством батарей Gigafactory в Неваде. В данный момент по этому маршруту передвигается около 100 грузовиков компании на основе ДВС двигателей, так что при условии, что компания решит заменит все дизельные модели на электрические, на первом месте окажется сама Tesla.

Источник: Electrek (1, 2)