DHL считает, что покупка Tesla Semi окупится уже за 1,5 года, а Илон Маск обещает превзойти анонсированные характеристики электрогрузовика, сохранив ту же стоимость

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Во время анонса Tesla Semi Илон Маск пообещал, что покупка электрического грузовика окупит себя всего за два года за счет более низкой стоимости электричества по сравнению с дизельным топливом и более простой конструкции, которая не требует такого сложного и дорогостоящего обслуживания, как классический тягачи. Впрочем, есть большая разница между заявлениями бизнесмена, рекламирующего свой товар и отзывами пользователя продукции.

Именно поэтому заявление президента транспортного подразделения логистической компании DHL Джима Монкмайера заслуживает отдельного внимания. Его компания еще не получила заказанные грузовики Tesla Semi для тестирования в реальных условиях, однако доступ к подробной документации и богатый опыт использования грузового транспорта позволяет ему делать достаточно точные и взвешенные прогнозы.

В частности, в интервью изданию Reuters она заявил, что ожидает от электрических грузовиков Tesla Semi экономии на уровня десятков тысяч долларов в год.

“Мы ожидаем, что сможем окупить покупку Tesla Semi [не за два года, а] всего за полтора года, основываясь на расходе и стоимости электричества, а также более дешевом техническом обслуживании. Электрические двигатели намного проще как с точки зрения количества составных частей, так и с точки зрения запчастей, необходимых для их ремонта.” – отметил Джим Монкмайер.

Источая уверенность в завтрашнем дне электромобилей, представитель DHL все же выказал озабоченность темпами развития зарядной инфраструктуры. Именно наличие сети зарядных станций в США и во всем мире он назвал главным ограничивающим фактором на пути к всеобщей электрификации

Отметим, что в Tesla отлично знакомы с данной проблемой и уже обсуждают с покупателями своих грузовиков развитие зарядных станций Megacharger, рассчитанных на коммерческих пользователей и батареи максимальной емкости, которая заметно выше, чем у легковых электромобилей.

Уже после публикации данной новости в издании Electrek, на нее отреагировал лично Илон Маск, отметив в Twitter, что срок окупаемости – это не единственное, чем сможет удивить коммерческая версия Tesla Semi.

“Я испытываю оптимизм по поводу того, что финальная версия Tesla Semi получит более продвинутые характеристики по сравнению с объявленными в момент анонса, причем за ту же стоимость. Tesla Semi будет чем-то совершенно особенным” – отметил Илон Маск.

Am feeling optimistic about beating the Semi specs announced at the unveiling for the same price. The Tesla Semi will be something really special. — Elon Musk (@elonmusk) 24 февраля 2018 г.

Напомним, что поставки Tesla Semi начнутся в 2019 году, стоимость конфигурации с запасом хода 480 км составит $150 тыс., с запасом хода 800 км – $180 тыс. и наконец лимитированная версия Founders Series обойдется покупателю в $200 тыс.

Источник: Electrek