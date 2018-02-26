DHL считает, что покупка Tesla Semi окупится уже за 1,5 года, а Илон Маск обещает превзойти анонсированные характеристики электрогрузовика, сохранив ту же стоимость
Во время анонса Tesla Semi Илон Маск пообещал, что покупка электрического грузовика окупит себя всего за два года за счет более низкой стоимости электричества по сравнению с дизельным топливом и более простой конструкции, которая не требует такого сложного и дорогостоящего обслуживания, как классический тягачи. Впрочем, есть большая разница между заявлениями бизнесмена, рекламирующего свой товар и отзывами пользователя продукции.
Именно поэтому заявление президента транспортного подразделения логистической компании DHL Джима Монкмайера заслуживает отдельного внимания. Его компания еще не получила заказанные грузовики Tesla Semi для тестирования в реальных условиях, однако доступ к подробной документации и богатый опыт использования грузового транспорта позволяет ему делать достаточно точные и взвешенные прогнозы.
В частности, в интервью изданию Reuters она заявил, что ожидает от электрических грузовиков Tesla Semi экономии на уровня десятков тысяч долларов в год.
“Мы ожидаем, что сможем окупить покупку Tesla Semi [не за два года, а] всего за полтора года, основываясь на расходе и стоимости электричества, а также более дешевом техническом обслуживании. Электрические двигатели намного проще как с точки зрения количества составных частей, так и с точки зрения запчастей, необходимых для их ремонта.” – отметил Джим Монкмайер.
Источая уверенность в завтрашнем дне электромобилей, представитель DHL все же выказал озабоченность темпами развития зарядной инфраструктуры. Именно наличие сети зарядных станций в США и во всем мире он назвал главным ограничивающим фактором на пути к всеобщей электрификации
Отметим, что в Tesla отлично знакомы с данной проблемой и уже обсуждают с покупателями своих грузовиков развитие зарядных станций Megacharger, рассчитанных на коммерческих пользователей и батареи максимальной емкости, которая заметно выше, чем у легковых электромобилей.
Уже после публикации данной новости в издании Electrek, на нее отреагировал лично Илон Маск, отметив в Twitter, что срок окупаемости – это не единственное, чем сможет удивить коммерческая версия Tesla Semi.
“Я испытываю оптимизм по поводу того, что финальная версия Tesla Semi получит более продвинутые характеристики по сравнению с объявленными в момент анонса, причем за ту же стоимость. Tesla Semi будет чем-то совершенно особенным” – отметил Илон Маск.
Am feeling optimistic about beating the Semi specs announced at the unveiling for the same price. The Tesla Semi will be something really special.
— Elon Musk (@elonmusk) 24 февраля 2018 г.
Напомним, что поставки Tesla Semi начнутся в 2019 году, стоимость конфигурации с запасом хода 480 км составит $150 тыс., с запасом хода 800 км – $180 тыс. и наконец лимитированная версия Founders Series обойдется покупателю в $200 тыс.
Источник: Electrek