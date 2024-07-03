Tesla, подвинься: китайский BYD готовится взять титул «крупнейшего производителя электромобилей» в 2024 году

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Китайский производитель электромобилей BYD на пути к тому, чтобы в этом году опередить Tesla по объему продаж электромобилей с аккумуляторами (BEV). Ожидается, что его доля рынка BEV резко возрастет. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.

Продажи аккумуляторных электромобилей BYD во втором квартале 2024 года выросли почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 426 039 единиц. В то же время поставки Tesla во втором квартале упали на 4,8% до 443 956 автомобилей.

В прошлом году общий объем производства BYD превысил 3 млн автомобилей. В эту цифру вошли как аккумуляторные электромобили, так и гибриды. Объем производства Tesla в прошлом году составил 1,84 млн электромобилей. По совокупному объему производства BYD опережает Tesla уже второй год подряд.

Однако в общем количестве произведенных авто BYD на BEV приходится 1,6 млн единиц. Еще 1,4 млн автомобилей приходится на гибриды. Таким образом в прошлом году Tesla смогла сохранить за собой звание крупнейшего производителя электромобилей. Однако в этом году ситуация может измениться.

По данным Counterpoint Research, Китай «остается доминирующей силой на рынке BEV», а BYD лидирует на этом рынке. По оценкам аналитической компании, в 2024 году продажи BEV в Китае в четыре раза превысят показатели Северной Америки. Китай будет продолжать занимать более 50% мировых продаж BEV до 2027 года, а китайские продажи электромобилей превысят суммарные продажи в Северной Америке и Европе в 2030 году.

В прошлом месяце Европейский Союз объявил, что введет дополнительные пошлины на китайских производителей электромобилей, чтобы преодолеть «угрозу четко предсказуемого и неизбежного ущерба промышленности ЕС». BYD будет облагаться дополнительной пошлиной в 17,4%, Geely — в 20%. SAIC придется оплатить дополнительные пошлины в размере 38,1% — самые высокие из трех. Это в дополнение к стандартной 10% пошлине, которая уже наложена на импортируемые электромобили. В ответ Китай рассматривает возможность ввести пошлины на европейские автомобили с ДВС.

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Источник: cnbc

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