Китайские производители предлагают пошлину в 25% на европейские авто с ДВС

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На фоне эскалации торгового напряжения между Китаем и Европейским Союзом китайские производители электромобилей предложили ввести 25% пошлины на крупные европейские транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания. Это предложение является прямым ответом на недавнее решение ЕС ввести пошлины до 38,1% на электромобили китайского производства, если китайское правительство не прекратит действия, которые ЕС считает антиконкурентной практикой.

Китайское предложение обсуждалось на закрытой встрече в Пекине между Министерством торговли Китая и представителями крупных европейских и китайских автопроизводителей. Пошлина специально нацелена на европейские автомобили с ДВС объемом более 2,5 литра. Импорт в Китай в этом сегменте в прошлом году составил примерно 250 тыс. единиц.

Решение ЕС повысить тарифы на китайские электромобили было принято после того, как расследование показало, что некоторые из этих транспортных средств получали несправедливые субсидии. Ожидается, что основное бремя этих пошлин ляжет на государственного автопроизводителя SAIC Motor, известного таким брендом, как MG. По иронии судьбы, в мае MG был самым продаваемым китайским брендом электромобилей в Германии.

В ответ на эти пошлины директор по глобальному дизайну SAIC Motor Шао Цзинфэн создал новые логотипы MG, которые включают цифры пошлины 38,1%. Он также выпустил линию товаров с этим дизайном, включая велосипеды, бейсболки, носки, кофейные кружки, футболки и тому подобное. Это вызвало резонанс у китайских потребителей.

Правительство Китая обвинило ЕС в использовании расследования как повода для получения доступа к коммерческим тайнам китайских производителей электромобилей. В то время как ЕС утверждает, что тарифы необходимы для обеспечения честной конкуренции, китайское правительство утверждает, что они протекционистские и нанесут ущерб мировой автомобильной промышленности. И в ответ на действия Европы в Китае теперь предлагают использовать пошлины на крупные европейские транспортные средства.

Источник: arenaev

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