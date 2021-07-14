Tesla создала солнечную панель мощностью 420 Вт – одну из самых мощных на рынке

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Компания Tesla подготовила к выпуску новые солнечные панели мощностью 420 Вт – Tesla T420S. Это одни из наиболее мощных солнечных панелей для жилых домов, доступных сейчас на рынке.

Компания ещё не обновила свой онлайн-конфигуратор солнечных панелей. В нём по-прежнему используются только 340-ваттные солнечные панели компании Hanwha Solar. Тем не менее, сторонние установщики солнечных батарей Tesla подтвердили, что они начали предлагать новую панель мощностью 420 Вт.

Согласно имеющейся информации, эффективность новой солнечной панели не изменилась по сравнению с предыдущей версией. Её КПД составляет 19,8%. В то же время, она больше предшественницы. Таким образом, для установки можно использовать меньше отдельных модулей. В новом модуле используется технология, разработанная компанией Zep Solar. Её приобрела SolarCity ещё до того, как сама стала собственностью Tesla.

Пока неясно, когда начнутся установки солнечных батарей с новыми модулями и повлияет ли появление 420-ваттной панели на стоимость существующих вариантов.

Источник: electrek