Tesla уменьшила запас хода в конфигураторах Model Y, S и X в США после жалоб о преувеличении

Tesla снизила оценку запаса хода для нескольких моделей Y, S и X в США, снизив этот показатель для некоторых комплектаций на 6%. В частности, онлайн-конфигуратор Tesla теперь отображает приблизительный запас хода 285 миль (458 км) для комплектации Performance Model Y, что на 18 миль меньше предыдущей отметки в 303 мили.

Запас хода Model Y Long Range уменьшился с 330 до 310 миль, а для Model X Plaid – с 333 до 326 миль. Оценки для Model S Plaid также были обновлены — точнее, для конфигурации с 19-дюймовыми колесами, снизившейся с 396 миль до 359. Эти изменения не коснулись Tesla в Великобритании и ЕС, а запас хода других автомобилей, таких как Cybertruck, Model 3 и Model Y Rear-Wheel Drive остались неизменными, передает The Verge.

Tesla не дала объяснений по понижению оценки дальности пробега. Вероятно, изменения связаны с двумя моментами после ознакомления с внутренними документами компании. Во-первых, это «улучшение комфорта и функциональности» от Tesla, требующих больше энергии, а во-вторых, внедрение пересмотренных требований к тестированию EPA (агентство по защите окружающей среды), приводящих к «большему потреблению и незначительному уменьшению общего запаса хода».

В течение многих лет Tesla зарабатывала репутацию компании, которая завышала данные о своем запасе хода, причем EPA утверждало, что генеральный директор Илон Маск преувеличил 400-мильный запас хода для Tesla Model S Long Range еще в 2020 году. В октябре прошлого года Министерство юстиции США начало расследование заявленного пробега Tesla после сообщений, что многие из этих данных были намеренно завышены.