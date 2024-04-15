Tesla задерживает отгрузку Cybertruck без объяснения, тем временем владельцы жалуются на акселератор

Пикап Tesla Cybertruck, о проблемах которого говорили и раньшеполучил еще одну. В течение выходных десяткам клиентов, которые ждали авто, сообщили, что поставка Cybertruck отменена из-за «неожиданной задержки в подготовке вашего автомобиля».

Tesla не объявила об официальном прекращении продаж или отзыве, пока причина приостановки поставок неизвестна. Но возможно, что электрический пикап имеет проблему с акселератором.

14 апреля Cybertruck опубликовал в TikTok видео, на котором показано, как металлическая крышка его педали акселератора якобы частично ослабла и застряла под частью приборной панели. Водитель смог остановить автомобиль тормозами и поставить его на стоянку. В начале месяца другой владелец Cybertruck заявившийкоторый врезался в столб освещения из-за проблем с ускорением.

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Tesla уже давно обвиняют в неисправностях акселераторов. Еще в 2017 году компания получила коллективный иск на эту тему относительно Models S и X, которые страдают от этой проблемы. Tesla решительно отрицала любую подобную проблему, а в 2020 году Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) отказалось расследовать случаи.

В 2023 году исследователь безопасности в Миннесоте рассказал, как скачок напряжения в инверторе Tesla может привести к ускорению автомобиля. В том же году утечка документов Tesla в немецкое издание Handelsblatt включал более 2400 жалоб клиентов относительно внезапных непреднамеренных проблем с тормозами. В июле 2023 года NHTSA решило, что пришло время исследовать проблему.

Источник: Ars Technica