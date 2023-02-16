Илон Маск разрешил рекламировать каннабис в Twitter — только для пользователей из США в возрасте от 21 года

В среду Twitter разрешил компаниям по производству и продаже каннабиса, рекламировать свои бренды и продукты на платформе для пользователей из США.

Ранее в соцсети была разрешена реклама продуктов из каннабидиола, в то время как другие социальные медиаплатформы, включая Facebook, Instagram и TikTok, ее запрещали.

Марихуана остается незаконной на федеральном уровне, однако все больше штатов США пытаются разрешить продажу рекреационного каннабиса (21 штат уже это сделал).

Компании, которые планируют рекламировать каннабис в Twitter, должны предоставить лицензию на продажу и пройти процесс одобрения. Целевая аудитория рекламы — только люди от 21 года.

«Это большая победа для легальных маркетологов каннабиса», — заявила компания Cresco Labs, занимающаяся продажей каннабиса и медицинской марихуаны.

Большинство компаний, занимающихся производством каннабиса, быстро приняли изменения, предложенные Twitter. Trulieve Cannabis еще в среду запустила рекламную кампанию для нескольких штатов.

«Изменение говорит о все большем принятии каннабиса как основной категории здорового образа жизни, и мы надеемся, что оно послужит катализатором для других социальных платформ, которые последуют этому примеру», — сказала Кейт Линч из Curaleaf, крупнейшей компании каннабиса, работающей в США.

После резкого роста продаж на ранних стадиях пандемии промышленность каннабиса в США показала признаки замедления, столкнувшись с регуляторными и экономическими проблемами (включая падение цен и незаконный рынок, переманивающий потребителей). Curaleaf, например, недавно сократила свой персонал на 10% и прекратила большинство сделок в трех штатах США.

Такие изменения в Twitter выглядят предсказуемо, учитывая отношение Маска к марихуане, отток рекламодателей (с момента как миллиардер возглавил Twitter 500 лучших рекламодателей покинули платформу) и долг соцсети, который составляет $12,5 млрд. Ранее в Twitter отменили запрет на политическую рекламу, который действовал с 2019 года.

Источник: Reuters