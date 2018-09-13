The Boring Company предлагает делать въезд в подземные тоннели прямо из гаража владельца автомобиля

The Boring Company недавно приобрела земельный участок недалеко от штаб-квартиры SpaceX. Эта небольшая резиденция в промышленном районе может разместить прототипы частных гаражей.

Компания получила разрешение от городского совета Хоторна на строительство шахтного ствола на этой территории. Этот шахтный ствол будет опускаться к тоннелю, который The Boring Company уже построила в качестве своего рода тестовой лаборатории. В дальнейшем в шахте разместится лифт, который позволит опустить автомобиль из гаража прямо в туннель. Таким образом, для попадания в подземный тоннель даже не потребуется выезжать на дорогу. Судя по всему, The Boring Company намерена протестировать различные способы доступа к тоннелям, в том числе и платные.

В полученном от городского совета Хоторна разрешении сказано, что компания согласилась не открывать тестовый лифт для общественности и не выпускать автомобили из гаража на улицу (а также не заезжать на автомобиле в гараж с улицы). Автомобили будут получать доступ в тоннель из кампуса SpaceX, проезжать тоннель и подниматься в гараж. Затем они будут следовать по обратному маршруту. Таким образом, тестовые автомобили не будут создавать дополнительный трафик на дорогах общего пользования.

Компания утверждает, что она может прокладывать свои тоннели существенно быстрее, чем строятся другие автомобильные тоннели. Дело в том, что внутри тоннеля автомобиль будет перемещаться на электрических тележках. А значит двигатели внутреннего сгорания будут выключены. Таким образом, отпадает необходимость отводить большое количество выхлопных газов, а потому в тоннелях не потребуется сложная система вентиляции. Кроме того, использование электрических тележек должно способствовать снижению риска возникновения трафика или аварий в тоннелях.

Городской совет Хоторна также одобрил строительство небольшого дополнительного участка к уже существующему тестовому тоннелю The Boring Company. Он позволит объединить тоннель к недавно приобретённым участком, где будет создаваться шахтный ствол. В соответствии с этим компания сможет снова запустить свою бурильную установку для проведения необходимых работ. The Boring Company отмечает, что она уведомила о грядущем проведении бурильных работ жителей более 100 домов. При этом она заявляет, что уровень издаваемого шума будет минимальным.

Источник: arstechnica