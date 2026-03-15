"ИИ будут включать в коммунальные услуги, как газ и воду", — Сэм Альтман

В будущем у вас может появиться еще один коммунальный счет — за искусственный интеллект. Об этом заявил Sam Altman, который считает, что ИИ в конце концов будут покупать как базовую коммунальную услугу — подобно электроэнергии или воде — с оплатой в зависимости от объема использования.





Выступая на саммите BlackRock Infrastructure Summit в Вашингтоне, генеральный директор OpenAI заявил, что технологические компании вроде его работают над будущим, в котором интеллект будет поставляться по требованию.

«По сути, наш бизнес — и, думаю, бизнес каждого поставщика моделей — будет выглядеть как продажа токенов», — сказал Альтман, имея в виду единицы, которые системы ИИ используют для обработки и ценообразования входных и выходных данных.

В таком мире вычислительные мощности будут определять, кто получает доступ — а спрос на ИИ только растет, считает Альтман. Вычислительные мощности — это объем процессорных ресурсов, необходимых для обучения и работы моделей ИИ, который определяется инфраструктурой, в частности чипами и дата-центрами. Если OpenAI не построит достаточно вычислительных мощностей для удовлетворения спроса, по словам Альтмана, компания либо «не сможет продавать его, либо цена станет очень высокой». В таком случае доступ к ИИ может сместиться в пользу состоятельных людей или заставить правительства решать, как распределять ограниченные вычислительные ресурсы.

Крупные технологические компании в этом году планируют потратить сотни миллиардов долларов на вычислительные мощности, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на ИИ. В своем ключевом докладе на CES 2026 в январе генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что в течение следующих 5 лет миру понадобится более «10 йотафлопсов» вычислительной мощности — масштаб в 10 000 раз больше глобальных возможностей ИИ в 2022 году — чтобы успевать за ростом. Обеспечение такого расширения является серьезным инфраструктурным вызовом.





«Мы видим будущее, в котором ИИ станет коммунальной услугой, как электричество или вода, и люди будут покупать его у нас по счетчику и использовать для любых задач», — добавил Альтман на саммите.

Дата-центры для ИИ могут потреблять столько электроэнергии, сколько небольшие города, а нагрузка на энергосеть США — вместе с дефицитом трансформаторов и медленным согласованием линий электропередач — может стать узким местом. В одном из эпизодов подкаста «Moonshots with Peter Diamandis» в январе Илон Маск заявил, что производство электроэнергии сейчас является главным ограничением для масштабирования ИИ, и предположил, что Китай может опередить США по общим вычислительным мощностям ИИ из-за более быстрого развития энергетической инфраструктуры.

Внутри технологических компаний вычислительные ресурсы являются ценным, но иногда дефицитным ресурсом. Инженеры конкурируют за доступ к графическим процессорам, а некоторые кандидаты на работу теперь спрашивают о бюджете на вычисления ИИ наряду с зарплатой и долей в компании. В декабре прошлого года президент OpenAI Грег Брукман заявил, что компания, которая планирует инвестировать около $1,4 трлн в проекты дата-центров в течение следующих восьми лет, хочет «опережать кривую».

«Я не думаю, что нам это удастся, какими бы амбициозными ни были наши нынешние планы», — заметил он.

Альтман же на саммите BlackRock заявил, что цель состоит в том, чтобы отойти от мира, в котором компании «ограничены доступной мощностью». Так что, похоже, вскоре ежемесячный счет за электричество или воду может пополниться еще одной строкой — «искусственный интеллект». Оплачивать его придется по факту использования, а это означает, что даже поиск по Google или разговор с чат-ботом превращается в мерную коммунальную услугу — технологический аппетит становится вашим счетом, а компании и правительства решают, кому позволить «открыть кран» первыми.

Источник: Business Insider