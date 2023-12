The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft из-за нарушения авторских прав моделями искусственного интеллекта

The New York Times подает иск против OpenAI и Microsoft из-за нарушения авторских прав. Истец утверждает, что обе компании создали свои модели искусственного интеллекта путем «копирования и использования миллионов» статей издания и в результате теперь «напрямую конкурируют» с их контентом.

В иске говорится, что большие языковые модели (LLM) OpenAI и Microsoft, на которых основаны ChatGPT и Copilot, «могут генерировать выходные данные, которые дословно воспроизводят контент Times, точно резюмируют его и имитируют его выразительный стиль». Это «подрывает и вредит» отношениям Times с читателями, а также лишает его «подписок, лицензирования, рекламы и партнерских доходов».

В жалобе также утверждается, что эти модели ИИ «угрожают высококачественной журналистике», нанося ущерб способности новостных агентств защищать и монетизировать контент.

В то же время в иске говорится, что выпуск моделей ИИ, обученных на основе материалов Times, оказался «чрезвычайно прибыльным» как для Microsoft, так и для OpenAI. Издание утверждает, что в течение нескольких месяцев пыталось вести переговоры с обеими компаниями, чтобы «гарантировать, что оно получит справедливую стоимость за использование своего контента», но не смогло прийти к решению.

Издание предъявляет иск обеим компаниям за нарушение авторских прав и просит их привлечь к ответственности за «миллиарды долларов законного и реального ущерба» за якобы копирование его работ. Оно также просит суд запретить OpenAI и Microsoft обучать свои модели ИИ с использованием его контента, а также удалить материалы Times из наборов данных компаний.

В последние месяцы многие новостные агентства заблокировали систему сканирования OpenAI, не позволяя компании продолжать собирать контент со своих сайтов и использовать его для обучения моделей ИИ. К таким действиям прибегали The New York Times, BBC, CNN и Reuters. В то же время Аксель Спрингер, владеющий Politico и Business Insider, ранее заключил сделку с OpenAI, которая позволяет ChatGPT получать информацию непосредственно из обоих источников. Associated Press также позволяет OpenAI обучать свои модели на новостях в течение следующих двух лет.

Источник: The Verge