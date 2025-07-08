Threads догоняет X на смартфонах — аудитории почти сравнялись

Конкуренция среди социальных платформ становится все более острой. И в этом соревновании Instagram Threads догоняет X (ранее Twitter). Как свидетельствуют данные аналитиков компании Similarweb, мобильное приложение Threads (для iOS и Android) приблизилось к результатам X по количеству ежедневных активных пользователей.

В июне 2025 года на приложение Threads приходилось 115,1 млн активных пользователей ежедневно. Чуть более чем полгода назад этот показатель составлял 100 млн. По сравнению с июнем 2024 года рост достиг 127,8%. Для сравнения, в X этот показатель составил 132 млн. Но в этом случае наблюдается падение на 15,2% за тот же период.

Децентрализованная социальная Bluesky также активно растет. В течение года ее база ежедневно активных пользователей выросла на значительные 372,5%. В то же время размер аудитории в абсолютных показателях до сих пор небольшой и даже после такого существенного роста составляет лишь 4,1 млн активных пользователей в день. При этом общее количество зарегистрированных учетных записей составляет 37 млн.

Bluesky получила значительный толчок после выборов в США в конце прошлого года. Тогда часть пользователей X покинули платформу в знак протеста против сближения Илона Маска с Дональдом Трампом. Но впоследствии рост замедлился. Недавно появились жалобы, что Bluesky превращается в одностороннюю леволиберальную платформу. Это, вероятно, стало причиной возвращения части пользователей к Threads.

Несмотря на потенциал Bluesky в долгосрочной перспективе, соревнование сегодня идет именно между Threads и X. Особенно напряженной ситуация выглядит на мобильных устройствах, ведь Threads стала основным конкурентом X за рекламные бюджеты. Meta полагается исключительно на рекламу как источник дохода для Threads.

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Однако в настольном сегменте ситуация иная. Здесь X имеет явное преимущество. В июне 2025 года ежедневное количество посещений X через браузеры составило 145,8 млн, тогда как у Threads этот показатель составлял всего 6,9 млн. Даже Bluesky понемногу догоняет Threads в этом сегменте с результатом 5,3 млн посещений в день.

В США ситуация довольно неоднозначная. Хотя на мобильных устройствах Threads уже догоняет X (15,3 млн против 22,9 млн ежедневных пользователей), в браузерах доминирует X. Эта соцсеть имеет 33,1 млн посещений в день. За ней с большим отставанием идет Bluesky, имея 2,4 млн активных пользователей ежедневно. У Threads нет даже полного миллиона ежедневных пользователей — всего 985 тыс.

Аналитики отмечают, что долгосрочный успех Bluesky больше зависит не от протестного трафика, а от интереса к технологическому подходу: открытой, настраиваемой социальной сети. Те, кто заходит только потому, что это «не X», могут быстро уйти, если платформа не соответствует их ожиданиям. Вместо этого техническое сообщество может остаться и поддерживать развитие экосистемы.

Согласно последнему отчету Meta, Threads имеет 350 млн ежемесячно активных пользователей. X, как частная компания, больше не обязана делиться статистикой, но Илон Маск в 2024 году заявлял о 600 миллионах ежемесячно активных пользователей.

Итак, Threads постепенно превращается в серьезного конкурента X, особенно на мобильных платформах. Однако веб-аудитория остается слабым звеном. В то же время Bluesky продолжает искать свою нишу между технологической аудиторией и недовольными пользователями X. Борьба продолжается.

Источник: techcrunch, similarweb