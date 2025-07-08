Новости Софт 08.07.2025 в 09:39 comment views icon

Threads догоняет X на смартфонах — аудитории почти сравнялись

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Threads догоняет X на смартфонах — аудитории почти сравнялись

Конкуренция среди социальных платформ становится все более острой. И в этом соревновании Instagram Threads догоняет X (ранее Twitter). Как свидетельствуют данные аналитиков компании Similarweb, мобильное приложение Threads (для iOS и Android) приблизилось к результатам X по количеству ежедневных активных пользователей.

В июне 2025 года на приложение Threads приходилось 115,1 млн активных пользователей ежедневно. Чуть более чем полгода назад этот показатель составлял 100 млн. По сравнению с июнем 2024 года рост достиг 127,8%. Для сравнения, в X этот показатель составил 132 млн. Но в этом случае наблюдается падение на 15,2% за тот же период.

Децентрализованная социальная Bluesky также активно растет. В течение года ее база ежедневно активных пользователей выросла на значительные 372,5%. В то же время размер аудитории в абсолютных показателях до сих пор небольшой и даже после такого существенного роста составляет лишь 4,1 млн активных пользователей в день. При этом общее количество зарегистрированных учетных записей составляет 37 млн.

Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
Количество ежедневно активных пользователей Bluesky, Threads и X на мобильных устройствах / similarweb

Bluesky получила значительный толчок после выборов в США в конце прошлого года. Тогда часть пользователей X покинули платформу в знак протеста против сближения Илона Маска с Дональдом Трампом. Но впоследствии рост замедлился. Недавно появились жалобы, что Bluesky превращается в одностороннюю леволиберальную платформу. Это, вероятно, стало причиной возвращения части пользователей к Threads.

Илон Маск изменил алгоритмы X для самопиара и продвижения республиканцев – исследование

Несмотря на потенциал Bluesky в долгосрочной перспективе, соревнование сегодня идет именно между Threads и X. Особенно напряженной ситуация выглядит на мобильных устройствах, ведь Threads стала основным конкурентом X за рекламные бюджеты. Meta полагается исключительно на рекламу как источник дохода для Threads.

Однако в настольном сегменте ситуация иная. Здесь X имеет явное преимущество. В июне 2025 года ежедневное количество посещений X через браузеры составило 145,8 млн, тогда как у Threads этот показатель составлял всего 6,9 млн. Даже Bluesky понемногу догоняет Threads в этом сегменте с результатом 5,3 млн посещений в день.

Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
Количество ежедневно активных пользователей Bluesky, Threads и X в браузере / similarweb

В США ситуация довольно неоднозначная. Хотя на мобильных устройствах Threads уже догоняет X (15,3 млн против 22,9 млн ежедневных пользователей), в браузерах доминирует X. Эта соцсеть имеет 33,1 млн посещений в день. За ней с большим отставанием идет Bluesky, имея 2,4 млн активных пользователей ежедневно. У Threads нет даже полного миллиона ежедневных пользователей — всего 985 тыс.

Аналитики отмечают, что долгосрочный успех Bluesky больше зависит не от протестного трафика, а от интереса к технологическому подходу: открытой, настраиваемой социальной сети. Те, кто заходит только потому, что это «не X», могут быстро уйти, если платформа не соответствует их ожиданиям. Вместо этого техническое сообщество может остаться и поддерживать развитие экосистемы.

Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
Количество ежедневно активных пользователей Bluesky и Threads в браузере / similarweb

Согласно последнему отчету Meta, Threads имеет 350 млн ежемесячно активных пользователей. X, как частная компания, больше не обязана делиться статистикой, но Илон Маск в 2024 году заявлял о 600 миллионах ежемесячно активных пользователей.

Итак, Threads постепенно превращается в серьезного конкурента X, особенно на мобильных платформах. Однако веб-аудитория остается слабым звеном. В то же время Bluesky продолжает искать свою нишу между технологической аудиторией и недовольными пользователями X. Борьба продолжается.

Источник: techcrunch, similarweb

Популярные новости

Poco F7 уже в Украине: Snapdragon 8s Gen 4 и батарея на 6500 мА*ч от 18 тыс. грн
Вышел патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут из мутантов, поддержка модов, NPC не будут появляться в воздухе
Китайцы разогнали поезд на маглеве до рекордных 650 км/ч
Альтернатива кондиционеру — новая краска, которая «потеет», эффективно поглощает тепло
Gmail под угрозой: российские хакеры обходят многофакторную аутентификацию, Украину тоже упомянули
Израильские хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Ирана Nobitex и уничтожили $90 млн
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 получил чип Xring O1 — возможности ноутбука и большой аккумулятор
Появились ранние реакции на «Супермена» — невероятно красивый фильм для просмотра в IMAX, Дэвид Коренсвет «на высоте»
Будущее процессоров: MIT разработал технологию создания чипов из нитрида галлия
Джоан Роулинг прочитала сценарий сериала о Гарри Поттере: «Первые два эпизода — чрезвычайно хороши»
Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ
Український криптоподаток на світовій арені: чого варто (і не варто) вчитися в інших?
Тест экрана Nintendo Switch 2 — отклик 33 мс, размытие в движении и «ненастоящий» HDR
AMD Ryzen 5 9600X3D «засветился» в сети — 6 ядер Zen 5 и 102,5 МБ кэша
Visa углубляет использование стейблкоинов
Microsoft Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD — консоли, облачные сервисы и другое
Nintendo ограничила USB-C на Switch 2 и её совместимость со сторонними докстанциями
Samsung Galaxy Fold7 «засветился» на фото — новые детали и характеристики
Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA
«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes
Мобильная NVIDIA RTX 5050 производительна почти как 4060, — Geekbench

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить