Bluesky добавил почти 1 млн пользователей после публичного запуска

Децентрализованная соцсеть, которую поддерживает создатель Twitter Джек Дорси, на днях отменила лист ожидания и сейчас доступна для общественности без приглашения.

Сервис, известный как альтернатива Twitter с открытым исходным кодом, находился в бета-версии и предоставлял доступ по приглашениям в течение года — за это время к Bluesky присоединились 3 млн пользователей и еще 850 тысяч пришли в течение дня после объявления публичного запуска.

На данный момент, согласно данным онлайн-трекера, общее количество регистраций в соцсети достигает 4,2 млн.

After opening access yesterday, Bluesky has crossed 4M users! 🎉 • 850k+ new users have signed up

• Averaged 8.5 new accounts/second

• 2M posts were created in the last 24 hours Sign up for Bluesky here, no invite code required: https://t.co/xjTBYE9oOJ pic.twitter.com/vDB4pdnERy — bluesky (@bluesky) February 7, 2024

Еще одна альтернатива Twitter — Threads от Meta — на прошлой неделе отчиталась о 130 млн ежемесячно активных пользователей.

Тем временем CEO Bluesky Джей Грабер говорит, что соцсеть намеревалась развиваться медленнее, чтобы создать платформу и базовый протокол без дополнительного давления, которое могут вызвать внезапные скачки роста. Некоторые из этих опасений подтвердились во время публичного запуска, когда у соцсети возникли технические проблемы с лентой — сбой устранили за несколько часов.

Значительная часть будущего успеха Bluesky будет зависеть от того, сможет ли соцсеть поддерживать новый рост и интерес всех своих новых пользователей (Threads, к примеру, после всплеска загрузок еле пережила снижение и срочно начала разворачивать новые функции — реклама в других программах Meta также, кажется, помогла).

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Хотя Bluesky может немного напоминать Threads или X, это принципиально другой вид платформы и часть движения децентрализованных социальных медиа. Его протокол с открытым кодом функционирует как «постоянно открытый» API и, по словам Грабера, на сайте уже есть десятки разработчиков, которые создают собственный опыт. Bluesky также предлагает больше возможностей настройки для пользователей, в частности относительно алгоритмов или модерации.