Bluesky добавил почти 1 млн пользователей после публичного запуска

Децентрализованная соцсеть, которую поддерживает создатель Twitter Джек Дорси, на днях отменила лист ожидания и сейчас доступна для общественности без приглашения.

Сервис, известный как альтернатива Twitter с открытым исходным кодом, находился в бета-версии и предоставлял доступ по приглашениям в течение года — за это время к Bluesky присоединились 3 млн пользователей и еще 850 тысяч пришли в течение дня после объявления публичного запуска.

На данный момент, согласно данным онлайн-трекера, общее количество регистраций в соцсети достигает 4,2 млн.

After opening access yesterday, Bluesky has crossed 4M users! 🎉

• 850k+ new users have signed up

• Averaged 8.5 new accounts/second

• 2M posts were created in the last 24 hours

Sign up for Bluesky here, no invite code required: https://t.co/xjTBYE9oOJ pic.twitter.com/vDB4pdnERy

— bluesky (@bluesky) February 7, 2024