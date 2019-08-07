Тихоходки могли выжить на Луне после крушения космического аппарата Beresheet, в дальнейшем их можно будет использовать для возобновления земной жизни





Тихоходки, также известные как морские медведи, являются одними из самых живучих существ на Земле. А теперь, вероятно, ещё и на Луне.

В апреле этого года израильский космический корабль под названием Beresheet потерпел крушение на Луне. На его борту кроме прочих грузов также находились тысячи обезвоженных тихоходок. Исследователи предполагают, что после крушения космического корабля тихоходки могли выжить. Эти микроскопические беспозвоночные отличаются невероятной выносливостью.

Несмотря на свои небольшие размеры (от 0,1 мм до 1,5 мм) они очень хорошо противостоят неблагоприятным внешним воздействиям. Так, они выдерживают 30-летнее пребывание при температуре −20 градусов Цельсия, в течение 20 месяцев в жидком кислороде при −193 градусах Цельсия, восьмичасовое охлаждение жидким гелием до −271 градуса Цельсия. Также тихоходки переживают нагрев до 60—65 градусов Цельсия в течение 10 часов и до 100 градусов Цельсия в течение часа. Кроме того, воздействие ионизирующим излучением при дозе в 570 тыс. бэр убивает примерно 50 % облучаемых тихоходок. Отметим, для человека смертельная доза радиации составляет всего 500 бэр. Но и это ещё не всё. Тихоходки довольно долго могут находиться в атмосфере из сероводорода и углекислого газа, выдерживают высокое давление и даже пребывание в условиях вакуума, в том числе при облучении ультрафиолетом. Что интересно, после этого они полностью или частично сохраняют способность к воспроизводству. Такая выживаемость объясняется тем, что при наступлении неблагоприятных условий тихоходки способны на годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных условий — довольно быстро оживать. Выживают они в основном за счёт так называемого ангидробиоза, высушивания.

Что касается груза космического корабля Beresheet, то он нёс на борту первую лунную библиотеку Arch Mission – цифровой архив, содержащий 30 миллионов страниц информации. Он также содержал образцы ДНК человека и тысячи обезвоженных тихоходок. И хотя нет точных сведений о том, сколько именно груза попало на поверхность Луны, на основании анализа траектории космического корабля исследователи полагают, что библиотека пережила аварию Beresheet и практически не пострадала.

По словам инициаторов миссии, на Луну было отправлено достаточно ДНК, чтобы восстановить жизнь на Земле в случае необходимости. Правда, для этого потребовались бы продвинутые биотехнологии. Сами обезвоженные тихоходки вместе с 100 млн клеток человека, растений и микроорганизмов в лунной библиотеке запечатаны в эпоксидной смоле. И хотя тихоходки не могут жить или размножаться на Луне, и вряд ли они выживут после длительного воздействия радиации, если их найти, они (как и другие отправленные клетки) могут быть полезными для последующего сбора, изучения, возможного регенерирования или клонирования.

Источник: cnet