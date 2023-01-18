Топ-25 танковых армий мира от Global Firepower с инфографикой Visual Capitalist

Компания Global Firepower опубликовала рейтинг стран по количеству боевых танков на 2023 год. Сайт Visual Capitalist представил рейтинг в виде инфографики.
Рейтинг включает в себя тяжелые боевые танки, такие как M1A2 Abrams или Leopard 2, а также средние и легкие танки, такие как таиландский Stingray. В эти цифры не входят бронетранспортеры и боевые машины пехоты.
россия
Номинально владея 12 556 танками, россия имеет самый большой парк в своем арсенале. Это больше, чем совокупное танков в занявших второе и третье места Северной Кореи (6645) и США (5500). Однако сама по себе цифра слабо отражает реальное положение дел.
По информации 2021 года основное боевое танковое ядро рф составляли 2600 машин Т-72, Т-80 и Т-90, значительная часть которых была выведена из строя в ходе российского вторжения в Украину. При этом лишь четверть из них может считаться современными танками (Т-72Б3/Б3М, Т-80-БВМ, Т-90А/М), оснащенными современными системами управления огнем и прицеливания. В боевых действиях и во время транспортировки были замечены морально и физически устаревшие Т-62. Скорее всего, в статистику входят и более ранние модели.
Также следует учесть неудовлетворительное состояние российских резервов. Фактически многие российские танки существуют лишь на бумаге. Также в значительной степени виртуальными являются и новые танки типа “Арматы”, замеченные лишь на парадах в москве и на полигонах в Крыму в небольшом количестве экземпляров, размещенные там для создания пропагандистской картинки и поднятия духа мобилизованных. Если танк не берет участие в ожесточенных военных действиях, длящихся почти год – существует ли он как боевая единица?
Кроме того нужно принимать во внимание известную «правдивость» российских источников, как официальных, так и «независимых». По сути, они представляют собой ничто иное, как средства пропаганды.
По словам представителя Пентагона, выступавшего в начале ноября 2022 года, россия потеряла половину своих танков с 24 февраля 2022 года.
Северная Корея
Второй по величине танковый парк в мире также номинально принадлежит Северной Корее и насчитывает 6645 танков.
КНДР сохранила бронетанковый потенциал со времен Корейской войны 1950-1953 гг., после которой северокорейская армия перевооружилась советскими Т-34/85, а затем Т-55С и китайскими танками Type 59. Несмотря на то, что им уже несколько десятилетий, они, вероятно, все еще находятся в эксплуатации, наряду с местными разработками, такими как Chonma-ho и Pokpung-ho.
К Северной Корее применимы многое из того, что говорилось о россии. В этой стране гораздо меньше открытой статистики и никто нет реального состояния технического парка. Скорее всего, «грозная» северокорейская танковая армада проиграет многим из стран, расположенных ниже в топе. Включая продвинутого оружейного производителя Южную Корею, с ее танками K2 Black Panther четвертого поколения, который считается одним из самых передовых в мире.
Китай
Армия Китая содержит парк из 4950 боевых танков, занимающий четвертое место в мире, однако состоит он как из современных, та к и из устаревших машин.
Самый современный основной боевой танк Китая, Type 99 третьего поколения, является отечественной разработкой. Он вооружен основным орудием диаметром 125 мм, что немного больше, чем стандартные 120 мм у танков стран NATO, и снабжен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. Танк Type 99 – прочный и маневренный. Модернизированный вариант Type 99A дебютировал в середине 2000-х годов.
Тем не менее у экспертов есть сомнения, что он «дотягивает» до танков четвертого поколения, стоящих на вооружении во многих странах.
Благодаря колоссальному военному бюджету в $293 млрд и значительному промышленному шпионажу оборонная промышленность Китая способна производить военную технику на достаточно высоком уровне и в больших количествах. В стране даже начались испытания беспилотных танков, в том числе Type 59 в 2018 году и облегченного Type 15 в 2019 году.
Украина
Несмотря на то, что наша страна заняла лишь 13-е место с 1890 танками, украинские силы успешно остановили, а затем и отбросили назад численно превосходящего противника.
Первоначально вооруженные модернизированными советскими Т-64, а также Т-72, в том числе переданными из Польши и Чехии, украинские танковые силы пополнились за счет трофейной военной техники, оставленной бегущими российскими солдатами. В определенные моменты войны количество танков на вооружении было в значительном профиците по сравнению с ее началом – несмотря на большие потери.
Oryx, нидерландская OSINT-группа, говорит о 533 захваченных Украиной российских танках на начало 2023 года, включая небольшое количество Т-90. Представитель Минобороны США заявлял, что у Украины теперь может быть «больше танков на поле боя, чем у россии». С учетом уже запланированных и возможных поставок современных западных танков, ситуация может сильно измениться.
Материал подготовлен на основе статьи Visual Capitalist, с коррекцией на несколько наивное отношение западных журналистов к российской «военной мощи» и статистике других подобных стран. Также призываем критически относиться к статистическим данным – цифры значительно отличаются у различных аналитиков и точно можно сказать лишь то, что точные цифры мало кому известны. В качестве альтернативного примера приведем инфографику по вопросу от UA War Infographics.