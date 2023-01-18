Топ-25 танковых армий мира от Global Firepower с инфографикой Visual Capitalist

Компания Global Firepower опубликовала рейтинг стран по количеству боевых танков на 2023 год. Сайт Visual Capitalist представил рейтинг в виде инфографики.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Рейтинг включает в себя тяжелые боевые танки, такие как M1A2 Abrams или Leopard 2, а также средние и легкие танки, такие как таиландский Stingray. В эти цифры не входят бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

россия

Номинально владея 12 556 танками, россия имеет самый большой парк в своем арсенале. Это больше, чем совокупное танков в занявших второе и третье места Северной Кореи (6645) и США (5500). Однако сама по себе цифра слабо отражает реальное положение дел.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

По информации 2021 года основное боевое танковое ядро рф составляли 2600 машин Т-72, ​​Т-80 и Т-90, значительная часть которых была выведена из строя в ходе российского вторжения в Украину. При этом лишь четверть из них может считаться современными танками (Т-72Б3/Б3М, Т-80-БВМ, Т-90А/М), оснащенными современными системами управления огнем и прицеливания. В боевых действиях и во время транспортировки были замечены морально и физически устаревшие Т-62. Скорее всего, в статистику входят и более ранние модели.

Также следует учесть неудовлетворительное состояние российских резервов. Фактически многие российские танки существуют лишь на бумаге. Также в значительной степени виртуальными являются и новые танки типа “Арматы”, замеченные лишь на парадах в москве и на полигонах в Крыму в небольшом количестве экземпляров, размещенные там для создания пропагандистской картинки и поднятия духа мобилизованных. Если танк не берет участие в ожесточенных военных действиях, длящихся почти год – существует ли он как боевая единица?

Кроме того нужно принимать во внимание известную «правдивость» российских источников, как официальных, так и «независимых». По сути, они представляют собой ничто иное, как средства пропаганды.

По словам представителя Пентагона, выступавшего в начале ноября 2022 года, россия потеряла половину своих танков с 24 февраля 2022 года.

Северная Корея

Второй по величине танковый парк в мире также номинально принадлежит Северной Корее и насчитывает 6645 танков.

КНДР сохранила бронетанковый потенциал со времен Корейской войны 1950-1953 гг., после которой северокорейская армия перевооружилась советскими Т-34/85, а затем Т-55С и китайскими танками Type 59. Несмотря на то, что им уже несколько десятилетий, они, вероятно, все еще находятся в эксплуатации, наряду с местными разработками, такими как Chonma-ho и Pokpung-ho.

К Северной Корее применимы многое из того, что говорилось о россии. В этой стране гораздо меньше открытой статистики и никто нет реального состояния технического парка. Скорее всего, «грозная» северокорейская танковая армада проиграет многим из стран, расположенных ниже в топе. Включая продвинутого оружейного производителя Южную Корею, с ее танками K2 Black Panther четвертого поколения, который считается одним из самых передовых в мире.

Китай

Армия Китая содержит парк из 4950 боевых танков, занимающий четвертое место в мире, однако состоит он как из современных, та к и из устаревших машин.

Самый современный основной боевой танк Китая, Type 99 третьего поколения, является отечественной разработкой. Он вооружен основным орудием диаметром 125 мм, что немного больше, чем стандартные 120 мм у танков стран NATO, и снабжен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. Танк Type 99 – прочный и маневренный. Модернизированный вариант Type 99A дебютировал в середине 2000-х годов.

Тем не менее у экспертов есть сомнения, что он «дотягивает» до танков четвертого поколения, стоящих на вооружении во многих странах.

Благодаря колоссальному военному бюджету в $293 млрд и значительному промышленному шпионажу оборонная промышленность Китая способна производить военную технику на достаточно высоком уровне и в больших количествах. В стране даже начались испытания беспилотных танков, в том числе Type 59 в 2018 году и облегченного Type 15 в 2019 году.

Украина

Несмотря на то, что наша страна заняла лишь 13-е место с 1890 танками, украинские силы успешно остановили, а затем и отбросили назад численно превосходящего противника.

Первоначально вооруженные модернизированными советскими Т-64, а также Т-72, в том числе переданными из Польши и Чехии, украинские танковые силы пополнились за счет трофейной военной техники, оставленной бегущими российскими солдатами. В определенные моменты войны количество танков на вооружении было в значительном профиците по сравнению с ее началом – несмотря на большие потери.

Oryx, нидерландская OSINT-группа, говорит о 533 захваченных Украиной российских танках на начало 2023 года, включая небольшое количество Т-90. Представитель Минобороны США заявлял, что у Украины теперь может быть «больше танков на поле боя, чем у россии». С учетом уже запланированных и возможных поставок современных западных танков, ситуация может сильно измениться.

Материал подготовлен на основе статьи Visual Capitalist, с коррекцией на несколько наивное отношение западных журналистов к российской «военной мощи» и статистике других подобных стран. Также призываем критически относиться к статистическим данным – цифры значительно отличаются у различных аналитиков и точно можно сказать лишь то, что точные цифры мало кому известны. В качестве альтернативного примера приведем инфографику по вопросу от UA War Infographics.