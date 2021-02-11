Toyota анонсировала два батарейных электромобиля для американского рынка в этом году — и тут же взялась саботировать развитие направления BEV

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Японский автогигант Toyota анонсировал выпуск трех новых электрических автомобилей для рынка США: в этом году там выйдет два «‎чистых» электромобиля (BEV) и один подключаемый гибрид (PHEV).

Не секрет, что Toyota не торопится электрифицировать свой модельный ряд и уже прилично отстает от конкурентов. В то же время в самой компании считают себя лидерами в электрификации автомобилей.

«Мы продолжаем лидировать в области электрификации [автомобилей] с выпуска дебютной модели Prius почти 25 лет назад. Новые предложения Toyota для электрического сегмента предоставят клиентам широкий выбор вариантов трансмиссий, которые лучше всего соответствуют их потребностям». Боб Картер, вице-президент североамериканского подразделения Toyota

В Toyota не уточнили, что конкретно за модели это будут. Но в конце прошлого года производитель анонсировал полностью новый электрокроссовер, заявив, что он станет первым шагом к полноценной электрификации модельного ряда.

Одновременно с анонсом трех новых электромобилей для рынка США Toyota повторила старую мантру о том, что BEV пока не годятся для замены машин с двигателем внутреннего сгорания. В частности, Toyota, ссылаясь на результаты очередного своего исследования (кому интересно, исходники доступны на GitHub), заявила, что PHEV оказывают такое же влияние на окружающую среду, как и BEV.

«Объемы выбросов углекислого газа у современных PHEV и BEV при эксплуатации на дорогах примерно идентичны, если учитывать загрязняющие вещества, которые выделяются при производстве электроэнергии для среднестатистической энергосети США, используемой для зарядки аккумуляторов». из заявления Toyota

Иными словами, Toyota стратегии не меняет — японцы продолжают саботировать развитие направления полностью электрических автомобилей, отчаянно цепляясь за наследие и тем сам рискуя оказаться в безнадежных аутсайдерах. К счастью, единомышленников у Акио Тойоды немного, а немцы и корейцы активно наращивают инвестиции в ускорение развития электромобилей, которые небезосновательно считают будущим автомобильной индустрии.