Toyota и Yamaha объединили усилия для создания пятилитрового водородного двигателя V8

Yamaha и Toyota решили объединить усилия по разработке 5,0-литрового двигателя V8 для автомобилей, полностью работающих на водороде, сообщает CNBC.

Это заявление подчеркивает приверженность обеих азиатских корпораций использованию водорода, который играет ключевую роль в планах Японии по достижению энергетической независимости и нейтрального углеродного следа. Фактически, в ноябре 2021 года Toyota и Yamaha вместе с тремя другими крупными японскими фирмами — Mazda, Kawasaki и Subaru — заявили о сотрудничестве в поиске «расширения диапазона вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания».

«Водородные двигатели могут быть углеродно-нейтральными, сохраняя при этом нашу страсть к двигателям внутреннего сгорания», — заявил Ёсихиро Хидака, президент Yamaha Motor.

Руководитель заверил, что фирма поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов CO 2 к 2050 году, но дал понять, что не планирует отказываться от внутреннего сгорания.

В конце 2021 года компания уже показала свою водородную модель V8 на базе 5,0-литрового двигателя роскошного спортивного купе Lexus RC F, с доработками форсунок, головок блока цилиндров, впускного коллектора и предлагающую мощность 450 л.с. при 6800 об/мин. Yamaha начала разработку водородного двигателя для автомобилей пять лет назад и заявляет, что это нечто большее, чем просто «заменитель бензина». Toyota также имеет большой опыт работы с водородом. Mirai с топливным элементом является примером ее приверженности этому плану.

В планах автомобильных брендов отказаться от моделей с ДВС и производить только электромобили

«Все, кто пришел на испытания прототипа, вначале были настроены немного скептически, но, в конце концов, они ушли с широкой улыбкой на лице. Наблюдая за этим, я начал верить, что уникальные характеристики водородных двигателей действительно таят в себе огромный потенциал», — комментирует показ Такеши Ямада, член команды Центра технических исследований и разработок японской фирмы.

В любом случае водородная технология представляет собой проблемы, выходящие за рамки ее мощности или «ощущений» — например, сохранение сильного звука 8V — над которым, как утверждает Yamaha, все еще работает.

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибэ заявлял, что использование водорода для легковых автомобилей бесперспективно из-за технологических сложностей. Но это не означает, что компания откажется от этого химического элемента в других видах транспорта.

В 2021 году другой азиатский производитель – Hyundai – представил свою стратегию популяризации водорода и показал спортивный «водородомобиль» Vision FK.

Издание CNBC подчеркивает, что использование водорода для питания двигателя внутреннего сгорания отличается от технологии водородных топливных элементов, где газ из бака смешивается с кислородом, производя электричество. Как отмечает Центр данных по альтернативным видам топлива Министерства энергетики США, автомобили на топливных элементах выделяют «только водяной пар и теплый воздух».

Напротив, водородные ДВС производят выбросы.

«Водородные двигатели выделяют почти нулевые следовые количества CO2… но могут производить оксиды азота или NOx» , — говорит производитель двигателей Cummins.

По данным Центра данных по альтернативным видам топлива, водородные ДВС также «менее эффективны» по сравнению с электромобилями на топливных элементах.