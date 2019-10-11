Из переднеприводного уродца в заднеприводного красавца. Представлен новый водородомобиль Toyota Mirai





Как известно, с водородным транспортом, и в особенности легковыми автомобилями, не все так просто. Да, они экологичные и дозаправка происходит столь же быстро, как у традиционных автомобилей, работающих на топливе и загрязняющих воздух вредными выхлопами. Но установки на водородных топливных элементах технически очень сложны и, следовательно, очень недешевые в производстве и обслуживании. И несмотря на то, что многие считают водород топливом будущего, развивать инфраструктуру пока никто не спешит. Впрочем, все это не помешало Toyota в своем время выпустить первый водородный гибрид Mirai, а сейчас, не дожидаясь открытия Токийского автосалона, японская компания представила второе поколение водородомобиля Mirai.

И если первый Mirai за дизайн не ругал только ленивый, то во втором поколении Toyota исправилась и новая модель получилась очень даже ничего. Все родственные связи с Prius оборваны, передок у новой Mirai выполнен в двух современных моделей Toyota и Lexus с огромной решеткой радиатора. И хотя как раз эта решетка является самым неоднозначным решением, в целом дизайн у новой Mirai выглядит гармоничным, ничем не хуже самых видных представителей класса пятидверных спортивных фастбэков, той же Audi A7, например.

Новая Toyota Mirai создана на заднеприводной платформе TNGA-N, на ней же основан седан Toyota Crown для японского рынка. Toyota Mirai второго поколения длиннее и шире нынешней модели (длина достигает 4973 мм, ширина — 1884 мм), но при этом немного ниже (1468 мм). Колесная база по сравнению с предшественником выросла почти на 14 см — до 2918 мм.

Грядущий Токийский автосалон (откроет свои двери 23 октября) Toyota Mirai посетит в статусе концепта. Полные технические характеристики пока не раскрываются, но кое-какие подробности Toyota раскрыла. В частотности, по сравнению с первым поколением дальность хода на одном баке вырастет на 30%. Напомним, у нынешней модели паспортный показатель — 650 км по циклу NEDC. То есть, можно рассчитывать примерно на 845 км. Достичь этого удалось за счет водородной установке нового поколения и увеличенному объему бака. Установка нынешней модели, напомним, характеризуется мощностью 152 л.с. и крутящим моментом 335 Нм.

По части интерьера тоже произошли серьезные перемены и тоже в лучшую сторону, как и в случае экстерьера. Несмотря на массивный центральный тоннель, салон кажется просторным. К слову, количество посадочных мест увеличилось с четырех до пяти. Обращает на себя внимание, что водителю оставили и физические органы управления на рулевом колесе, под дефлекторами обдува и по бокам, что многих явно порадует. Вдобавок к 8-дюймовому дисплею приборной панели установлен более крупный дисплей (12,3 дюйма) информационно-развлекательной системы по центру торпедо. В целом интерьер выглядит классическим без излишеств вроде голографических дисплеев.

В продажу Toyota Mirai второго поколения поступит в конце 2020 года. Купить ее можно будет в США, Японии и Европе, цены объявят ближе к дате начала продаж.

Ранее Toyota говорила о планах продавать с 2020 года до 30 000 водородных автомобилей в год. Вот только уже сейчас понятно, что достичь этой цели производителю удастся едва ли. С 2014 года компания продала по всему миру всего 10 тысяч экземпляров первого Mirai. Высокая цена и отсутствие инфраструктуры ограничивают спрос на эту модель. Говоря о цене, в Германии цена на Toyota Mirai стартует с отметки 60 000 евро (без учета НДС).

Источник: Engadget