Новое исследование подтверждает, что в противостоянии с электромобилями на аккумуляторах водородным моделям ничего не светит

Новое исследование в журнале Nature утверждает, что автомобили на водородных топливных элементах уже не смогут догнать электромобили по присутствию на рынке. Патрик Плетц из Фраунгоферовского института системных и инновационных исследований (Германия) опубликовал отчет «Водородная технология вряд ли сыграет важную роль в развитии дорожного транспорта».

Несмотря на то, что некоторые автокомпании, в том числе Toyota, Hyundai и GM, противились электрическим автомобилям, пытаясь создать водородную энергетику, похоже, что индустрия окончательно сделала выбор. Крупнейшие программы по переходу на водород не получили никакой отдачи спустя годы и миллиарды, вложенные в них.

Также исследователь отмечает, что полный энергетический цикл водородных автомобилей в три раза менее эффективен, чем полностью электрический.

И у электромобилей, и у водородных транспортных средств есть проблемы с инфраструктурой. Но у первых есть большое преимущество из доступных электросетей, когда практически каждая розетка в мире является потенциальной зарядной станцией.

Проблемой является и тот факт, что построить станции быстрой зарядки проще, чем создать целую индустрию производства, транспортировки, хранения и распределения водорода.

Считалось, что у водорода был шанс при использовании в коммерческих перевозках, но новое исследование разрушает и эти надежды. Производители обещают вывести на дороги грузовики на водородном топливе лишь к 2030 году. Автор исследования добавляет, что к тому времени уже должны появиться электромобили второго поколения, которые смогут преодолевать большие расстояния без подзарядки.

В исследовании отмечается, что с новым стандартом зарядки для электрогрузовиков и развитием аккумуляторных технологий, следующее поколение электрических грузовиков оставит позади водородные аналоги.

Некоторые производители грузовиков обещают серийные полуприцепы на водороде уже к 2023–2024 годам, но даже они постепенно переходят на аккумуляторные версии. Например, Nikola Motors сначала хотела производить грузовики, работающие на природном газе, затем перешла на водород, потом на гибрид водорода и аккумуляторных батарей. Сегодня первыми продуктами компании являются электрические грузовики Nikola One / Two / Tre.