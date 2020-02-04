Toyota использует большие данные, чтобы предотвратить путаницу педалей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Toyota представила систему аварийной безопасности, использующую большие данные, чтобы игнорировать нажатия на педаль акселератора, если определит, что водитель случайно перепутал её с тормозом. Так называемая функция подавления ускорения будет доступна на всех новых автомобилях автопроизводителя, выпускаемых в Японии.

Эта система является ответом компании на ситуации, когда виновниками аварий зачастую оказываются пожилые люди, перепутавшие педали. По статистике, в 2018 году около 15% несчастных случаев со смертельным исходом на дорогах Японии произошли по вине водителей в возрасте от 75 лет и старше. В связи с этим правительство страны активно призывает пожилых людей отказываться от вождения автомобилей.

Автопроизводители во всем мире вкладывают значительные средства в функции активной безопасности, работая над созданием полностью беспилотных автомобилей. В этом году Toyota выступит эксклюзивным спонсором Олимпийских игр в Токио, где продемонстрирует полностью автономные модули e-Palette, перевозящие спортсменов в олимпийской деревне, и беспилотники, которые будут курсировать вокруг столицы.

В 2015 году Toyota представила пакет системы безопасности Safety Sense первого поколения, который включал в себя автоматическое экстренное торможение и оповещение о выходе из полосы движения. Второе поколение получило функцию распознавания велосипедистов и пешеходов в ночное время суток.

Новая функция подавления ускорения использует данные, которые поступают с других машин, подключенных к интернету и участвующих в движении. Таким образом, в отличие от существующих опций безопасности, новая система не требует наличия препятствий перед автомобилем.

Источник: Reuters