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Toyota использует большие данные, чтобы предотвратить путаницу педалей

Toyota использует большие данные, чтобы предотвратить путаницу педалей

Toyota использует большие данные, чтобы предотвратить путаницу педалей


Компания Toyota представила систему аварийной безопасности, использующую большие данные, чтобы игнорировать нажатия на педаль акселератора, если определит, что водитель случайно перепутал её с тормозом. Так называемая функция подавления ускорения будет доступна на всех новых автомобилях автопроизводителя, выпускаемых в Японии.

Эта система является ответом компании на ситуации, когда виновниками аварий зачастую оказываются пожилые люди, перепутавшие педали. По статистике, в 2018 году около 15% несчастных случаев со смертельным исходом на дорогах Японии произошли по вине водителей в возрасте от 75 лет и старше. В связи с этим правительство страны активно призывает пожилых людей отказываться от вождения автомобилей.

Автопроизводители во всем мире вкладывают значительные средства в функции активной безопасности, работая над созданием полностью беспилотных автомобилей. В этом году Toyota выступит эксклюзивным спонсором Олимпийских игр в Токио, где продемонстрирует полностью автономные модули e-Palette, перевозящие спортсменов в олимпийской деревне, и беспилотники, которые будут курсировать вокруг столицы.

В 2015 году Toyota представила пакет системы безопасности Safety Sense первого поколения, который включал в себя автоматическое экстренное торможение и оповещение о выходе из полосы движения. Второе поколение получило функцию распознавания велосипедистов и пешеходов в ночное время суток.

Новая функция подавления ускорения использует данные, которые поступают с других машин, подключенных к интернету и участвующих в движении. Таким образом, в отличие от существующих опций безопасности, новая система не требует наличия препятствий перед автомобилем.

Источник: Reuters

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