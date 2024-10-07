Трейлер Fallout Nuevo Mexico — масштабный мод New Vegas получит рабочую версию в следующем году

Команда мода Fallout: Nuevo Mexico выпустила первый трейлер проекта. Большая модификация игры Fallout: New Vegas переносит в постапокалиптический Мехико.

Трейлер является ранним взглядом на то, что собирается сделать команда. Видео дает поклонникам ощущение масштаба: разрушенные небоскребы возвышаются над бывшими шумными улицами Мехико, большая часть которых заросла. Фракции борются за контроль, стремясь выжить в облученных отходах. Такие места, как парк Чапультепек, каналы Сочимилко, находятся в запущенном состоянии, но их все еще можно узнать.

Мод охватывает несколько районов разрушенного города, которым удается сочетать «красоту и жестокость». Мод все еще находится в стадии ранней разработки, видео раскрывает видение захватывающего воссоздания одного из крупнейших городов Америки.

«Хотя мы все еще находимся на стадии разработки, мы рады наконец-то раскрыть эту культовую Пустыню. Некогда оживленное сердце огромного мегаполиса теперь лежит в руинах, Мехико стал полем битвы для фракций, борющихся за господство и выживание».

Описание трейлера предупреждает поклонников, что Fallout: Nuevo Mexico очень и очень далек от завершения. Продолжается разработка уровней детализации для концентраторов и зон. Пригодная для версии появится не раньше следующего года.

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Мод несколько лет находится в разработке, его авторы на какое-то время «исчезали с радаров», поэтому многие геймеры удивились их новой активности.

Источник: Neowin