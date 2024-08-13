Команда Fallout London хочет создать собственную студию: «бесплатные моды не оплачивают счета»

Бесплатные моды — это хорошо, но работа над ними ведет к затратам. Создатели Fallout London хотят создать собственную игровую студию.

Несмотря на то, что Fallout London, по признанию самого разработчика, «удерживается скотчем», мод является захватывающей масштабной разработкой. На фоне успеха Fallout London ее разработчики имеют большие планы на будущее. В интервью BBC Дин Картер из Team Folon выразил заинтересованность в превращении команды, которая достигла этого, в настоящую инди-студию.

«Насколько мне нравится, что это бесплатный проект… бесплатность не оплачивает наши счета. Что было замечательно для нас, так это то, что многие люди, которым он понравился, сделали нам пожертвования… Что мы сделали с этим, мы направили это в команду Folon: это то, к чему мы собираемся двигаться, а затем мы, надеюсь, должны запустить нашу собственную компанию по инди-играм».

По юридическим причинам нельзя напрямую просить деньги за мод без договоренностей с правообладателем игры и размещения в официальном магазине. С другой стороны, пожертвования легче принимать так тратить.

Как рассказал Картер ранее в интервью, команда не получила какой-то реакции от Bethesda: «Мы ничего от них не ожидаем, мы просто фанаты проекта, и это их IP, но никакой коммуникации не было. Что странно, потому что мы общались с другими людьми в отрасли… но сами Bethesda вообще с нами не общались, ни».

Дин Картер с энтузиазмом рассказывает о перспективе собственного дела. Это позволит команде воплощать собственные идеи, создать собственную игру и непосредственно общаться с пользователями. Однако на создание игр нужны годы, а переход от модификации к полноценной разработке игр — масштабная работа.

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Источники: BBC, PC Gamer