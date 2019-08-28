Трио смартфонов Oppo Reno 2 получили по четыре камеры и различные процессоры

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Компания Oppo анонсировала сразу три новых смартфона в рамках линейки Reno 2. Все три новинки – Reno 2, Reno 2 Z и Reno 2 F – получили по четыре камеры, но с различными конфигурациями.

Модель Reno 2 оснащена процессором Snapdragon 730, оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ. Устройство комплектуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешение Full HD+ и соотношением сторон 20:9 на базе панели Dynamic AMOLED. Конфигурация камер включает основной 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 с объективом 26 мм, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с объективом 16 мм, 13-мегапиксельный модуль с телефото объективом 83 ии и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. Таким образом, камера обеспечивает более чем 5-кратное увеличение, а промежутки в фокусном расстоянии между объективами заполняются при помощи программных функций. Для автопортретов предназначена 16-мегапиксельная камера в выдвижном модуле, в котором также нашлось место и для LED вспышки.

Версия Reno 2 Z использует процессор MediaTek Helio P90, в то время как в модели Reno 2 F используется менее производительный чип Helio P70. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хотя в случае Reno 2 F также доступна конфигурация и с 6 ГБ ОЗУ. Отличия заключаются в ёмкости доступного хранилища: 256 ГБ у Reno 2 Z и 128 ГБ – у Reno 2 F. Обе модели оснащены 6,5-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19.5:9 (2340×1080 точек). Дисплеи покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Обе версии содержат основной 48-мегапиксельный модуль камеры, который дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 2-мегапиксельным монохромным модулем и 2-мегапиксельным сенсором для определения глубины снимаемой сцены. Различия заключаются в используемом главном сенсоре. В случае Reno 2 Z применяется сенсор Sony IMX586, в то время как в модели Reno 2 F установлен сенсор Samsung ISOCELL GM1. Фронтальная 16-мегапиксельная камера размещена в выдвижном модуле.

Все три новинки оснащены аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, портом USB Type-C, звуковым разъёмом для подключения наушников и оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Поддерживается технология быстрой зарядки VOOC 3.0.

Смартфоны Reno 2 и Reno 2 Z поступят в продажу в Индии в следующем месяце по цене около $515 и $415, соответственно. Сведений о цене и сроках продаж модели Reno 2 F пока нет.

Источник: The Verge