TSMC в прошлом месяце нарастила выручку на 50% — главным образом благодаря Apple и Qualcomm

Компания TSMC сообщила о резком приросте выручки в ноябре. Отчасти это связано с заказами чипов для высокопроизводительных смартфонов, таких как Apple iPhone. Отмечается, что выручка за ноябрь составила 222,71 млрд новых тайваньских долларов ($7,27 млрд), что на 50,2% больше, чем в прошлом году.

Компания смогла преодолеть спад на рынке чипов на фоне роста цен, опасений глобальной рецессии и ограничений в Китае, связанных с Covid. Ноябрьский отчёт о доходах позволяет TSMC достичь ранее заявленного прогноза на четвёртый квартал – доход в сумме от $19,9 млрд до $20,7 млрд. В октябре и ноябре выручка TSMC составила около $14,1 млрд.

По данным аналитиков, вклад в финансовые успехи TSMC этого периода внесли «смартфоны высокого класса», использующие высокопроизводительные и дорогостоящие процессоры, такие как чипы Apple и Qualcomm. Также положительное влияние оказали заказы на чипы для высокопроизводительных вычислений.

Вместе с тем аналитики обеспокоены более слабыми заказами в следующем году, которые окажут негативное влияние на выручку TSMC в будущем.

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«Настоящим испытанием для компании станет» первая половина 2023 года, считает аналитик инвестиционного банка China Renaissance Се Хо Нг.

Источник: cnbc