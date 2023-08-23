Twitch тестирует новую ленту Discovery Feed – с вертикальной прокруткой клипов в стиле TikTok

Платформа для онлайн видеотрансляций Twitch — последняя технологическая компания, которая попробует отображать контент по примеру TikTok и запустит экспериментальную функцию, позволяющую просматривать клипы в новой ленте с вертикальной прокруткой.
Лента под названием Discovery Feed пока доступна для «избранных пользователей» – в компании говорят, что используют тестовый период для обучения своего алгоритма и сбора отзывов перед полным выпуском опции этой осенью.
Творцы на Twitch смогут выбирать клипы, которые в смешанном порядке будут отображаться в Discovery Feed, и фактически получат новый канал для поиска и привлечения зрителей.
Также в октябре на Twitch дебютирует функция, подобная Stories, а недавно платформа добавила инструмент для быстрого экспорта вертикальных видео в такие приложения, как TikTok.
Вот как будет работать Discovery Feed:
Our first Discovery Feed experiment starts rolling out to select users today
This limited experience will help us train our algorithm & get your feedback
Feature Clips after every stream to get discovered in the Feed, even if you’re not in the experiment
See 🧵 for details 👇 https://t.co/MULzug74g0 pic.twitter.com/s0UEhMOD6Y
— Twitch Support (@TwitchSupport) August 22, 2023