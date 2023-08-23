Новости Софт 23.08.2023 в 16:27

Twitch тестирует новую ленту Discovery Feed – с вертикальной прокруткой клипов в стиле TikTok

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Платформа для онлайн видеотрансляций Twitch — последняя технологическая компания, которая попробует отображать контент по примеру TikTok и запустит экспериментальную функцию, позволяющую просматривать клипы в новой ленте с вертикальной прокруткой.

Лента под названием Discovery Feed пока доступна для «избранных пользователей» – в компании говорят, что используют тестовый период для обучения своего алгоритма и сбора отзывов перед полным выпуском опции этой осенью.

Творцы на Twitch смогут выбирать клипы, которые в смешанном порядке будут отображаться в Discovery Feed, и фактически получат новый канал для поиска и привлечения зрителей.

Также в октябре на Twitch дебютирует функция, подобная Stories, а недавно платформа добавила инструмент для быстрого экспорта вертикальных видео в такие приложения, как TikTok.

Вот как будет работать Discovery Feed:

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