Twitch тестирует новую ленту Discovery Feed – с вертикальной прокруткой клипов в стиле TikTok

Платформа для онлайн видеотрансляций Twitch — последняя технологическая компания, которая попробует отображать контент по примеру TikTok и запустит экспериментальную функцию, позволяющую просматривать клипы в новой ленте с вертикальной прокруткой.

Лента под названием Discovery Feed пока доступна для «избранных пользователей» – в компании говорят, что используют тестовый период для обучения своего алгоритма и сбора отзывов перед полным выпуском опции этой осенью.

Творцы на Twitch смогут выбирать клипы, которые в смешанном порядке будут отображаться в Discovery Feed, и фактически получат новый канал для поиска и привлечения зрителей.

Также в октябре на Twitch дебютирует функция, подобная Stories, а недавно платформа добавила инструмент для быстрого экспорта вертикальных видео в такие приложения, как TikTok.

Вот как будет работать Discovery Feed:

Our first Discovery Feed experiment starts rolling out to select users today

This limited experience will help us train our algorithm & get your feedback

Feature Clips after every stream to get discovered in the Feed, even if you’re not in the experiment

See 🧵 for details 👇 https://t.co/MULzug74g0 pic.twitter.com/s0UEhMOD6Y

— Twitch Support (@TwitchSupport) August 22, 2023