Twitter начал публичное тестирование функции сокрытия ответов на твиты для борьбы с токсичностью





Еще в начале года стало известно, что социальная сеть Twitter разрабатывает новую функцию, позволяющую пользователям скрывать ответы на свои сообщения. И вот вчера разработчики сообщили о начале тестирования этой функции. Пока ее тестируют только в трех странах: США, Канаде и Японии.

Эта функция выступает своего рода предохранителем. Она призвана препятствовать появлению в дискуссии неуместных и оскорбительных комментариев. Наглядное представление о том, как будет работать функция, дает анимация ниже:

Важно отметить, что сокрытие ответов не равноценно их полной блокировке. При желании другие пользователи смогут посмотреть ответы, скрытые автором, нажав на соответствующую кнопку. Это также сделано для того, чтобы избежать злоупотребления функцией среди политиков, которые могут таким образом прятать от глаз общественности справедливую критику. За автором тоже остается право отметить маскировку и снова сделать тот или иной ответ видимым.

Чтобы скрыть ответ, нужно коснуться кнопки \/ в ответе и выбрать из выпадающего меню соответствующую опцию. Чтобы просмотреть скрытые ответы, нужно нажать на значок скрытого ответа, который находится в правом нижнем углу оригинального твита. При попытке ответить на скрытый ответ появится системное уведомление о том, что твит недоступен.

«В настоящее время мы тестируем функцию, благодаря которой люди в США, Канаде и Японии смогут скрывать ответы на свои твиты. Скрытые ответы будут скрыты для всех по всему миру», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время функция тестируется в мобильных приложениях Twitter для iOS и Android, а также на сайте Twitter.com. Тестирование продлится несколько недель, после чего будет принято решение о глобальном запуске или не запуске. Интересно, что после начала тестирования в Канаде пользователи заявили, что они с большей вероятностью пересмотрят стиль своего общения после первого же скрытого ответа. В Twitter сообщают, что 27% подписчиков, воспользовавшиеся функцией скрытия ответов во время тестирования, сказали, что они будут думать, как лучше отреагировать на то или иное сообщение в соцсети в будущем. Иными словами, на первых этапах тестирования функция возымела положительный эффект, заставив пользователей задуматься о культуре речи.

Источник: Twitter