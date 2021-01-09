Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, а также отражает его попытки обойти бан





Вечером 8 января 2021 администрация соцсети Twitter объявила о перманентной блокировке личного аккаунта пока действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump — решение было принято спустя два дня после митинга сторонников Трампа, закончившегося штурмом Капитолия и гибелью пяти человек.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

После тщательного изучения последних твитов аккаунта @realDonaldTrump и их контекста мы приняли решение навсегда заблокировать этот аккаунт в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию.

После блокировки личного аккаунта Трамп попытался воспользоваться официальным аккаунтом президента @POTUS, который будет передан Джо Байдену после вступления в должность 20 января. Однако спустя некоторое время после публикации эти твиты (ниже) были удалены администрацией Twitter.

В пресс-релизе администрация приводит детальный разбор двух последних твитов Трампа, опубликованных Трампом после временной 12-часовой блокировки 6 января в связи с беспорядками в Вашингтоне и объясняет, почему считает их такими, что могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. В частности, твит, в котором Трамп сообщил об отказе принять участие в инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена администрация Twitter посчитала возможным сигналом к решительным действиям для тех, кто потенциально может планировать атаку. Для них инаугурация будет «безопасной» целью, поскольку действующий президент не будет на ней присутствовать. В то же время использование слова «американские патриоты» для описания некоторых из его сторонников также интерпретируется как поддержка тех, кто совершает насильственные действия у Капитолия.

В самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе призывы к второму нападению на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2020 года.

Одновременно Twitter заблокировал еще несколько аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon. Среди них аккаунт адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Представитель Twitter сообщил The Verge, что Трамп не сможет обойти бан — администрация заверила, что при обнаружении будет незамедлительно удалять все написанные им твиты с другого аккаунта (@POTUS) и блокировать попытки создать новую учетную запись.