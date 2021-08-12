Twitter обновил шрифт и цветовую схему интерфейса

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Вечером 11 августа Twitter запустил обновленный дизайн соцсети и приложений — с новым фирменным шрифтом Chirp и переработанной цветовой схемой.

okay confirmed it did — Twitter (@Twitter) August 11, 2021

Шрифт Chirp представили еще в январе 2021 года и тогда администрация сервиса микроблогов характеризовала его следующим образом:

«Chirp сохраняет баланс между беспорядочным и резким, чтобы усилить весёлость и дерзось твита, но также может нести тяжесть серьезности в тех случаях, когда это необходимо». Twitter

Новый шрифт также содержит забавную «пасхалку» — если ввести [CHIRPBIRDICON] в поле для создания твита, то можно твитнуть лого Twitter.

Twitter’s new “Chirp” font contains a ligature that turns [CHIRPBIRDICON] into the Twitter logo https://t.co/TgCRi804iK pic.twitter.com/SYDczXCBM5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 28, 2021

Шрифт — не единственное визуальное изменение в интерфейсе. Соцсеть также обновила цветовую схему — «чтобы добавить больше контрастности и сократить долю синего цвета». Кнопка «Читать» теперь окрашена в черный цвет.

Доступ к обновленному дизайну открывается постепенно, поэтому пока он может быть доступен не всем.