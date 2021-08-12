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Twitter обновил шрифт и цветовую схему интерфейса

Twitter обновил шрифт и цветовую схему интерфейса

Twitter обновил шрифт и цветовую схему интерфейса


Вечером 11 августа Twitter запустил обновленный дизайн соцсети и приложений — с новым фирменным шрифтом Chirp и переработанной цветовой схемой.

Шрифт Chirp представили еще в январе 2021 года и тогда администрация сервиса микроблогов характеризовала его следующим образом:

 

«Chirp сохраняет баланс между беспорядочным и резким, чтобы усилить весёлость и дерзось твита, но также может нести тяжесть серьезности в тех случаях, когда это необходимо».

Twitter

Новый шрифт также содержит забавную «пасхалку» — если ввести [CHIRPBIRDICON] в поле для создания твита, то можно твитнуть лого Twitter.

Шрифт — не единственное визуальное изменение в интерфейсе. Соцсеть также обновила цветовую схему — «чтобы добавить больше контрастности и сократить долю синего цвета». Кнопка «Читать» теперь окрашена в черный цвет.

Доступ к обновленному дизайну открывается постепенно, поэтому пока он может быть доступен не всем.

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