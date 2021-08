Twitter обновил шрифт и цветовую схему интерфейса

Вечером 11 августа Twitter запустил обновленный дизайн соцсети и приложений — с новым фирменным шрифтом Chirp и переработанной цветовой схемой.

okay confirmed it did

Шрифт Chirp представили еще в январе 2021 года и тогда администрация сервиса микроблогов характеризовала его следующим образом:

Новый шрифт также содержит забавную «пасхалку» — если ввести [CHIRPBIRDICON] в поле для создания твита, то можно твитнуть лого Twitter.

Twitter’s new “Chirp” font contains a ligature that turns [CHIRPBIRDICON] into the Twitter logo https://t.co/TgCRi804iK pic.twitter.com/SYDczXCBM5

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 28, 2021