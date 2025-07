Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»

В ответ на продолжение критики «великого прекрасного законопроекта» со стороны Илона Маска, Дональд Трамп грозится натравить на него DOGE и выгнать в ЮАР.

Накануне Маск и Трамп как бы обменялись дружественными постами друг к другу, но космический миллиардер продолжил свою критику закона и получил в ответ мощную угрозу от президента США. Вчера Маск пригрозил всем конгрессменам, которые проголосуют за законопроект, провалом их следующих праймериз.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!

And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025