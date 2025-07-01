Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»

В ответ на продолжение критики «великого прекрасного законопроекта» со стороны Илона Маска, Дональд Трамп грозится натравить на него DOGE и выгнать в ЮАР.

Накануне Маск и Трамп как бы обменялись дружественными постами друг к другу, но космический миллиардер продолжил свою критику закона и получил в ответ мощную угрозу от президента США. Вчера Маск пригрозил всем конгрессменам, которые проголосуют за законопроект, провалом их следующих праймериз.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame! And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Трамп ответил на это в своей социальной сети Truth, недоступной в Украине. Он посетовал Маску на то, что его бизнес является крупным получателем субсидий от государства, и без них он был бы не таким удачным.

«Илон Маск знал задолго до того, как так решительно поддержал меня на посту президента, что я категорически против мандата на электромобили. Это абсурдно и всегда было важной частью моей кампании. Электромобили — это хорошо, но не каждый должен быть принужден владеть ими. Илон может получить больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит ОГРОМНОЕ СОСТОЯНИЕ. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошо и внимательно посмотреть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!».

Критика Илона Маска касается роста расходов, который предлагает законопроект (республиканцы обещали решительно сокращать государственные расходы), а также поднятия потолка государственного долга США на $5 трлн — но не только. Миллиардер также раскритиковал сокращение налоговых льгот для «зеленой» энергетики и повышение налогов на возобновляемую энергетику, назвав эти положения «полным безумием», которое может «уничтожить миллионы рабочих мест в Америке и нанести огромный стратегический ущерб».

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Маск отреагировал на угрозу Трампа: «Я буквально говорю: ПРЕКРАТИТЕ ВСЁ. Немедленно». Также он сейчас много говорить о запуске альтернативной политической партии. Кажется, слова Маска об уходе от финансирования политики были несколько преждевременными, и он активно погружается в борьбу внутри, а возможно и против Республиканской партии.

Источник: CBS