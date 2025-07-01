Новости IT-бизнес 01.07.2025 в 10:35 comment views icon

Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»

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Андрій Русанов

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Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»

В ответ на продолжение критики «великого прекрасного законопроекта» со стороны Илона Маска, Дональд Трамп грозится натравить на него DOGE и выгнать в ЮАР.

Накануне Маск и Трамп как бы обменялись дружественными постами друг к другу, но космический миллиардер продолжил свою критику закона и получил в ответ мощную угрозу от президента США. Вчера Маск пригрозил всем конгрессменам, которые проголосуют за законопроект, провалом их следующих праймериз.

Трамп ответил на это в своей социальной сети Truth, недоступной в Украине. Он посетовал Маску на то, что его бизнес является крупным получателем субсидий от государства, и без них он был бы не таким удачным.

Трамп послав Ілона Маска в Африку: «Більше ніяких ракет, електромобілів, країна заощадить величезні кошти»
Пост Дональда Трампа / Truth

«Илон Маск знал задолго до того, как так решительно поддержал меня на посту президента, что я категорически против мандата на электромобили. Это абсурдно и всегда было важной частью моей кампании. Электромобили — это хорошо, но не каждый должен быть принужден владеть ими. Илон может получить больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит ОГРОМНОЕ СОСТОЯНИЕ. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошо и внимательно посмотреть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!».

Критика Илона Маска касается роста расходов, который предлагает законопроект (республиканцы обещали решительно сокращать государственные расходы), а также поднятия потолка государственного долга США на $5 трлн — но не только. Миллиардер также раскритиковал сокращение налоговых льгот для «зеленой» энергетики и повышение налогов на возобновляемую энергетику, назвав эти положения «полным безумием», которое может «уничтожить миллионы рабочих мест в Америке и нанести огромный стратегический ущерб».

Маск отреагировал на угрозу Трампа: «Я буквально говорю: ПРЕКРАТИТЕ ВСЁ. Немедленно». Также он сейчас много говорить о запуске альтернативной политической партии. Кажется, слова Маска об уходе от финансирования политики были несколько преждевременными, и он активно погружается в борьбу внутри, а возможно и против Республиканской партии.

Источник: CBS

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