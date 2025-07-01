Один пост в Reddit заставил режиссера «Человек-паук: Нет пути домой» изменить ключевой момент фильма

Режиссер Джон Уоттс в недавнем интервью Collider рассказал интересную историю о создании «Человек-паук: Нет пути домой» — оказывается, один из ключевых моментов фильма помог сформировать пост фанов с Reddit.

Речь идет о долгожданном возвращении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Уоттс увидел на Reddit концепт-арт, созданный фанатами, который соответствовал его первоначальной идее: привлечь актеров в момент, когда Питер Паркер (Том Холланд) переживает худший период после смерти тети Мэй.

«Ходили слухи, что Тоби и Эндрю будут сниматься в фильме. Мы писали сценарий и выбрали подходящий момент, когда откроются порталы. Это было где-то на крыше», — рассказывает Уоттс. «Затем я зашел на Reddit и увидел фан-арт: было грустно, два портала Доктора Стрэнджа открыты, и из них выходили два Человека-паука. Я подумал: «Ну, мы не можем этого сделать. Если это именно то о чем все думают, мы точно не можем этого сделать»».

Именно тогда Уоттс придумал сцену, которая в итоге попала в финальную версию фильма:

«Я подумал: «Вероятно, два Человека-паука появятся в доме филиппинской бабушки Неда». Вряд ли кто-то делал фан-арт на эту тему на Reddit. Это имело смысл в истории, потому что это первый раз, когда мы покидаем пределы нарратива Питера. Мы не знаем, что с ним случилось. Мы с Недом, мы с Эм-Джей. Они должны спрятаться. Куда они пойдут? В дом бабушки Неда. Так что мы построили всю сцену вокруг этого».

Возвращение Магуайра и Гарфилда помогло фильму «Человек-паук: Нет пути домой» собрать $1,9 млрд в мировом прокате — рекордную сумму для постковидной эры, которую перебил только «Аватар: Путь воды» с $2,3 млрд. Оба актера уже выразили заинтересованность в потенциальном возвращении в новый фильм:

«Если бы эти ребята позвонили мне и сказали: «Не пришел бы ты сегодня вечером, чтобы потусоваться?» или «Не пришел бы ты, чтобы сняться в этом фильме, прочитать сцену или сделать что-то с Человеком-пауком?» — Я бы согласился! Почему бы мне этого не сделать?», — заявлял Магуайр (через Variety).

Напомним, что четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли выйдет под названием «Человек-паук: Совершенно новый день» / Spider-Man: Brand New Day. Ожидается, что Зендея (Эм-Джей) и Джейкоб Баталон (Нед) вернутся в продолжении, хотя первая получит ограниченное экранное время. Среди новичков тем временем отличилась звезда «Очень странных дел» Сэди Синк — ее роль не раскрыта, но предполагают, что актриса сыграет мутанта «Людей Икс» Джин Грей, которую в прошлом выводили на экраны Фамке Янссен и Софи Тернер. Слухи также намекают на нового злодея, которого должен сыграть Саша Барон Коэн.

Джонна Уоттса, снявшего три предыдущие части, на этот раз в режиссерском кресле заменит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Продюсерами выступили Эми Паскаль и президент Marvel Кевин Файги, а сценарий написали Эрик Соммерс и Крис МакКенна. Дата релиза «Человек-паук 4» на данный момент перенесена на 31 июля 2026 года — чтобы не сталкиваться с премьерой «Одиссеи» Кристофера Нолана.