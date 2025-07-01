Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA

NASA объединяется со стриминговым сервисом Netflix, который будет транслировать космические миссии агентства для миллионов зрителей по всему миру.
Уже этим летом Netflix начнет транслировать космические миссии NASA и другие события для своей аудитории, которая насчитывает около 700 млн человек по всему миру. Зрители смогут наблюдать за запусками ракет, выходом астронавтов в открытый космос, репортажами с захватывающих миссий, а также наслаждаться фантастическими видами Земли с МКС в режиме реального времени.
«Национальный закон об аэронавтике и исследовании космического пространства 1958 года обязывает нас делиться историей освоения космоса с максимально широкой аудиторией. Вместе мы стремимся к Золотому веку инноваций и исследований, вдохновляя новые поколения прямо с удобного дивана или смартфонов в ладонях», — отмечает генеральный менеджер NASA+ Ребекка Сирмонс.
NASA+ работает с 2023 года. Он предлагает разнообразный образовательный контент: от прямых трансляций с космических кораблей до документальных фильмов. Кроме уже перечисленных тем, NASA+ также демонстрирует зрелищные космические пейзажи. Право на космический контент останется неэксклюзивным — его и в дальнейшем можно будет просматривать без подписки на сайте агентства и через приложение NASA.
В NASA стремятся привлечь как можно больше людей с помощью видео и аудио-контента, социальных сетей и мероприятий, которые будут проводиться наживо. Целью является донести до широкого круга зрителей восторг от открытий, инноваций и космических исследований.
Мы уже писали, что NASA совместно с Австралийским национальным университетом тестирует технологию высокоскоростной лазерной связи между Землей и Луной. Если новая технология успешно проявит себя в рамках миссии Artemis II, это станет подтверждением того, что лазерные системы связи для дальнего космоса вполне готовы к использованию.
Лазерная связь позволяет передачу видео с Луны на Землю в формате 4K и рекордную скорость передачи данных. Используя инфракрасный свет, эти системы буквально за несколько секунд способны передать на Землю видео высокого качества, чистый голос и другие данные на расстояниях в сотни тыс. километров. Миссия Artemis II станет первым случаем, когда астронавты попробуют лазерную связь из глубокого космоса.
Источник: NASA
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