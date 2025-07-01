Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA

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NASA объединяется со стриминговым сервисом Netflix, который будет транслировать космические миссии агентства для миллионов зрителей по всему миру.

Уже этим летом Netflix начнет транслировать космические миссии NASA и другие события для своей аудитории, которая насчитывает около 700 млн человек по всему миру. Зрители смогут наблюдать за запусками ракет, выходом астронавтов в открытый космос, репортажами с захватывающих миссий, а также наслаждаться фантастическими видами Земли с МКС в режиме реального времени.

«Национальный закон об аэронавтике и исследовании космического пространства 1958 года обязывает нас делиться историей освоения космоса с максимально широкой аудиторией. Вместе мы стремимся к Золотому веку инноваций и исследований, вдохновляя новые поколения прямо с удобного дивана или смартфонов в ладонях», — отмечает генеральный менеджер NASA+ Ребекка Сирмонс.

NASA+ работает с 2023 года. Он предлагает разнообразный образовательный контент: от прямых трансляций с космических кораблей до документальных фильмов. Кроме уже перечисленных тем, NASA+ также демонстрирует зрелищные космические пейзажи. Право на космический контент останется неэксклюзивным — его и в дальнейшем можно будет просматривать без подписки на сайте агентства и через приложение NASA.

В NASA стремятся привлечь как можно больше людей с помощью видео и аудио-контента, социальных сетей и мероприятий, которые будут проводиться наживо. Целью является донести до широкого круга зрителей восторг от открытий, инноваций и космических исследований.

Мы уже писали, что NASA совместно с Австралийским национальным университетом тестирует технологию высокоскоростной лазерной связи между Землей и Луной. Если новая технология успешно проявит себя в рамках миссии Artemis II, это станет подтверждением того, что лазерные системы связи для дальнего космоса вполне готовы к использованию.

Лазерная связь позволяет передачу видео с Луны на Землю в формате 4K и рекордную скорость передачи данных. Используя инфракрасный свет, эти системы буквально за несколько секунд способны передать на Землю видео высокого качества, чистый голос и другие данные на расстояниях в сотни тыс. километров. Миссия Artemis II станет первым случаем, когда астронавты попробуют лазерную связь из глубокого космоса.

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Источник: NASA

Раздел Технологии выходит при поддержке

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