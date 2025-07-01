Коллекционное издание Ghost of Yotei стоит $250 — маска, цуба и монеты, но без раннего доступа

Sucker Punch презентовала предзаказ на коллекционное издание Ghost of Yotei — его цена впечатляет.
Отдельно Sucker Punch выпустила трейлер, посвященный именно этому изданию, где детально показаны все физические и цифровые предметы. На удивление, за $249.99 (или £219.99 в Великобритании) игроки не получат ранний доступ, как принято в последние годы в других крупных ААА-играх. Издание включает большое количество коллекционных предметов, хотя сама игра в нем — только в цифровой форме.
В физический комплект входят:
- Маска призрака
- Защита для меча (цуба), стилизованная под героя Ацу
- Реплика пояса с именами Шестерки Йотей
- Бумажное дерево гинкго
- Художественные карточки
- Монета и мешочек Zeni Hajiki — связан с мини-игрой в самой Ghost of Yōtei
Также в составе — содержимое цифрового роскошного издания, которое отдельно стоит $79.99:
- Код загрузки полной игры
- Броня «Змея»
- Роскошный краситель для брони
- Комплект золотых мечей
- Специальный конь и седло
- Ранняя разблокировка карт путешественника
- Игровой персонаж — шаман
- Маска и набор из 7 аватаров (Ацу + шестеро с Йотей)
После короткого тизера на майском State of Play, разработчики анонсировали полноценный геймплейный обзор на июль. Тем временем игрокам подтвердили возвращение дуэлей, игровой ритуал с саке и мини-игру Zeni Hajiki, но детали последней пока не раскрывают. Вместе с тем Ghost of Yotei будет иметь самую большую карту и самую большую свободу действий в открытом мире среди всех игр студии.
Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно на PS5. Новая часть вращается вокруг главной героини по имени Ацукоторая сосредоточена на путешествие ради мести после тяжелой детской травмы.
Источник: Gaming Bolt
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