Новости Игры 01.07.2025 в 11:35 comment views icon

Коллекционное издание Ghost of Yotei стоит $250 — маска, цуба и монеты, но без раннего доступа

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Коллекционное издание Ghost of Yotei стоит $250 — маска, цуба и монеты, но без раннего доступа

Sucker Punch презентовала предзаказ на коллекционное издание Ghost of Yotei — его цена впечатляет.

Отдельно Sucker Punch выпустила трейлер, посвященный именно этому изданию, где детально показаны все физические и цифровые предметы. На удивление, за $249.99 (или £219.99 в Великобритании) игроки не получат ранний доступ, как принято в последние годы в других крупных ААА-играх. Издание включает большое количество коллекционных предметов, хотя сама игра в нем — только в цифровой форме.

В физический комплект входят:

  • Маска призрака
  • Защита для меча (цуба), стилизованная под героя Ацу
  • Реплика пояса с именами Шестерки Йотей
  • Бумажное дерево гинкго
  • Художественные карточки
  • Монета и мешочек Zeni Hajiki — связан с мини-игрой в самой Ghost of Yōtei
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Также в составе — содержимое цифрового роскошного издания, которое отдельно стоит $79.99:

  • Код загрузки полной игры
  • Броня «Змея»
  • Роскошный краситель для брони
  • Комплект золотых мечей
  • Специальный конь и седло
  • Ранняя разблокировка карт путешественника
  • Игровой персонаж — шаман
  • Маска и набор из 7 аватаров (Ацу + шестеро с Йотей)
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После короткого тизера на майском State of Play, разработчики анонсировали полноценный геймплейный обзор на июль. Тем временем игрокам подтвердили возвращение дуэлей, игровой ритуал с саке и мини-игру Zeni Hajiki, но детали последней пока не раскрывают. Вместе с тем Ghost of Yotei будет иметь самую большую карту и самую большую свободу действий в открытом мире среди всех игр студии.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно на PS5. Новая часть вращается вокруг главной героини по имени Ацукоторая сосредоточена на путешествие ради мести после тяжелой детской травмы.

Источник: Gaming Bolt

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