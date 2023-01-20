Twitter обновил правила для разработчиков и официально запретил сторонние клиенты, такие как Tweetbot, Twitterific и Flamingo

Компания Twitter обновил свои правила для разработчиков, и теперь в них содержится запрет на сторонние клиенты. Обновлённые правила появились примерно через неделю после того, как сервис без каких-либо уведомлений и предупреждений заблокировал доступ сторонних приложений к своей платформе.

Новые правила гласят, что разработчики не могут использовать API или контент Twitter для «создания или попытки создания замены или аналогичного сервиса, или продукта для приложений Twitter». Иными словами, больше нельзя создавать альтернативы приложениям Twitter, используя API и контент Twitter.

Правила разъясняют, что означает «Приложения Twitter». Это понятие относится к «потребительским продуктам, сервисам, приложениям, веб-сайтам, веб-страницам, платформам и другим предложениям компании, включая, помимо прочего, те, которые предлагаются через https://twitter.com и мобильные приложения Twitter». Пункт, запрещающий альтернативные сервисы, был добавлен в правила с последним обновлением.

Изменения правил последовали за недавней блокировкой работы популярных сторонних клиентов Twitter, таких, как Tweetbot и Twitterific. В то время разработчики приложений (многие из которых исторически сформировали весь пользовательский опыт Twitter) заявили, что они не получали никаких сообщений от компании. Затем, 17 января, учётная запись Twitter Dev сообщила, что соцсеть «обеспечивает соблюдение своих давних правил API», что «может привести к тому, что некоторые приложения не будут работать».

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Вероятно, одной из причин изменения правил и блокировки сторонних клиентов являются деньги. Twitter испытывает финансовые трудности с тех пор, как Маск возглавил компанию, обременив её миллиардными долгами. Хотя некоторые разработчики платят за доступ к API, компания не размещает через него рекламу, что снижает её способность монетизировать доступ через сторонние клиенты. Кроме того, пользователи альтернативных приложений могут быть не так заинтересованы в сервисе подписки Twitter Blue, который в основном добавляет функции в официальное приложение Twitter.

Судя по всему, не было никаких официальных объявлений об изменениях правил ни от Twitter Dev, ни от Илона Маска. После прихода к власти Маска у Twitter больше нет отдела по связям с общественностью.

Источник: The Verge